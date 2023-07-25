Как восстановить внутреннее равновесие: 5 быстрых техник — оцените мгновенный результат

Пошаговая инструкция пригодится в те дни, когда будильник почему-то не прозвонил, вы не успели принять душ и все равно опоздали на работу. Или когда вы чувствуете, что все валится из рук и единственное, чего вам хочется, — срочно отправиться обратно в постель… но уже через час у вас совещание! А может быть, и тогда, когда вы чувствуете, что еще чуть-чуть, и вы просто взорветесь.Самое главное — сделайте паузу. Притормозите хотя бы на секунду и подумайте о том, что именно сейчас вам нужно восстановить внутренний баланс. Даже если у вас есть всего пять минут: сделайте пять шагов, чтобы восстановить внутреннее равновесие.1. ОДНА МИНУТА ГЛУБОКОГО ДЫХАНИЯУединитесь, закройте глаза и дышите глубоко, вдыхая животом. Вдыхайте через нос, считая до пяти, и выдыхайте ртом, также на счет пять. Вам не нужен таймер, просто повторите такой вдох-выдох шесть раз. Ваше время закончилось: минуты глубокого дыхания достаточно, чтобы высвободить накопившийся стресс.2. ДВЕ МИНУТЫ ПОЗЫ ВЛАСТИИзвестное выступление социального психолога из Harvard Business School Эми Кадди о позах, которые придают нам силу, занимает 20 минут, у нас времени меньше, всего две минуты, поэтому вкратце расскажем суть. Даже когда мы не чувствуем себя уверенными, поза власти влияет на уровень гормонов тестостерона и кортизола в крови.Найдите пустую переговорную или любую другую комнату и примите позу власти: широко расставьте ноги, упритесь руками в бока, держите спину ровно, поднимите подбородок. Вы удивитесь, но это простое средство работает: простояв так две минуты, вы уже сами захотите поскорее провести совещание.3. ТРИ МИНУТЫ СМЕХАЗабавные ролики в интернете, подборки картинок со смешными подписями, видео с котиками… Да-да, пришло их время: найдите видео, которое доставит вам радость, или посмотрите фрагмент любимой комедии. Смех — лучшее лекарство, за три минуты он позволит вам ощутить свободу и легкость и сбросить напряжение.4. ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ ТАНЦА/РАСТЯЖКИСейчас не время для лаунжа и интеллектуального джаза, вам нужно выплеснуть энергию наружу. Прибавьте звук и отдайтесь ритму (если вы не можете уединиться, просто наденьте наушники). Даже если танцевать вы будете только в мыслях, это встряхнет вас и прибавит энергии. Так же полезно наклониться до самого пола, полностью расслабив шею, встряхнуться, вскинуть руки над головой, от души потянуться.5. ПЯТЬ МИНУТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕСила солнечного света и свежего воздуха бесценна. Выйдите из помещения на пять минут, пройдитесь или посидите, но оставьте ваш телефон на рабочем столе, чтобы полностью расслабиться. Когда вы вернетесь, вы сможете донести свое мнение на совещании ясно и четко.Эти пять простых действий спасали множество раз. Не только когда случаются эти ужасные дни, когда все идет наперекосяк, но и тогда, когда вы чувствуете, что работа вытягивает из вас последние соки и заставляет забыть, кто вы есть. В те дни, когда вы близки к тому, чтобы взорваться и либо закричать, либо заплакать, либо уйти, или все сразу, выделите всего одну минуту для глубокого дыхания или четыре минуты для движения в энергичном ритме. Эти минуты наполнят вас позитивной энергией.

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