Врач Андреева: с помощью этого вида спорта вы предотвратите слабоумие

В результате деменции память и концентрация постепенно снижаются. Болезнь считается неизлечимой, но эксперты теперь согласны с тем, что существуют профилактические стратегии.Четыре классических шага для предотвращения слабоумия.спорт/упражнения,здоровое питание,избегание стресса итренировка ума (также через социальные контакты)."Так называемое спортивное ориентирование может быть мерой профилактики деменции. В беговом спорте на местности установлено несколько контрольных точек, которые вам предстоит найти самостоятельно с помощью карты и компаса", - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваИсследовано влияние спортивного ориентирования на гиппокампВ ходе исследования изучалось влияние спортивного ориентирования на гиппокамп. Эта область мозга, среди прочего, играет решающую роль в памяти и пространственной ориентации. При болезни Альцгеймера, наиболее распространенной форме деменции, нервные клетки и соединения нервных клеток постепенно умирают, и возникают такие симптомы, как нарушения памяти, потери и проблемы с ориентацией.Ориентирование как «практическая система тренировки мозга»"Практики спортивного ориентирования (средний уровень) сообщили о большем использовании аллоцентрической и эгоцентрической пространственной обработки и имели лучшую субъективную пространственную память, чем контрольные группы".Результаты показывают, что ориентирование является жизнеспособной системой тренировки мозга для противодействия возрастному снижению когнитивных функций.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки