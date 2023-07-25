Врач раскрыла причины кругов под глазами с утра
«В фазе глубокого сна, мышцы лица расслабляются и нижняя челюсть опускается, особенно, если человек спит на спине. Такое состояние может быть временным – простуда, аллергические реакции, побочные действия некоторых препаратов, или хроническим – храп или апноэ», – поделилась эксперт.
Сложности подобного рода часто испытывают курильщики из-за воспаления в носовой полости и люди с искривленной носовой перегородкой или воспалившимися миндалинами, добавила Демейсон.
Врач отметила, что неправильное дыхание во время сна необходимо исправить, чтобы избежать неприятных последствий. Ротовое дыхание прерывает необходимые организму ночные процессы восстановления и заживления, балансировки гормонов и укрепления иммунитета, передает HuffPost. Зависимость от сосудосуживающих капель также является причиной трудностей с дыханием.
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