Пища, которая может продлить молодость
Пища, которая может продлить молодость, должна быть богата антиоксидантами (веществами, которые разрушают один из факторов быстрого старения — свободные радикалы). Антирадикальные вещества содержатся в сезонных фруктах и овощах яркого цвета (в яблоках, моркови, свекле, помидорах). Из них можно готовить салаты, рагу, запекать в духовке, отваривать, есть в сыром виде.
Омолаживающие продукты в рационе
Антиоксиданты содержит также пища, богатая:
витамином С (шиповник, капуста, дыня, черная смородина, болгарский перец),
витамином Е (растительные масла, яичный желток, сливочное масло, цветная капуста, облепиха),
витамином А (яйца, молочные продукты, помидоры, петрушка),
провитамином А (морковь, тыква).
Тыква, например, поделится полезными свойствами и омолодит клеточки вашего организма, если ее запечь в духовке (очистите от кожуры, нарежьте ломтиками и 15—20 минут запекайте в духовке, перед подачей на стол можете полить медом).
Замечательный омолаживающий салат из тертых тыквы, моркови и яблок.
Усилит иммунитет, оздоровит и приостановит процессы старения целебный напиток из шиповника.
3 ст. л. цельных плодов залейте 500 мл кипятка и поварите 10 минут, охладите до комнатной температуры и пейте по желанию в теплом виде.
Можно в таких же пропорциях залить шиповник в термосе, настоять 1 час и пить теплым.
Омолаживающим действием обладают продукты, богатые омега-3-жирными кислотами. Они хорошо влияют на все виды обменных процессов в нашем организме. А, как известно, от нашего обмена веществ зависит и продолжительность жизни.
Эти вещества содержатся в:
морской рыбе (скумбрия, селедка),
авокадо,
натуральных растительных маслах (оливковом, льняном, кунжутном),
орехах,
семечках.
С целью омоложения полезно с возрастом уменьшать калорийность питания (ограничивать употребление жирного и жареного), ведь малокалорийное питание продлевает жизнь.
Ваш организм будет использовать ресурс не для переваривания тяжелой пищи, а для того, чтобы наполняться энергией, которая дает ощущение молодости и здоровья.
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