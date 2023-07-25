Врач Пономарева: с этими четырьмя упражнениями вы быстро увидите успех в похудении

Никто не становится бодибилдером за одну ночь, но есть упражнения, которые сразу после тренировки показывают видимые результаты. Почитайте здесь, какие они. Наиболее эффективны короткие сеансы по восемь-двенадцать повторений каждый.Никто не становится бодибилдером за одну ночь, но есть упражнения, которые сразу после тренировки показывают видимые результаты.Наиболее эффективны короткие сеансы по восемь-двенадцать повторений каждый. Большая часть крови перекачивается в мышцы и, по мнению специалистов, это обеспечивает то, что наращивание мышц становится отчетливо заметным и, прежде всего, видимым уже через несколько недель.1. Отжимания с гантелямиЭто упражнение сложное, но очень эффективное."Для этого лягте в положение для отжиманий и возьмите в руки две легкие гантели. Сделайте отжимание и поочередно подтягивайте руки вверх, когда поднимаетесь"., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .2. Приседания: стиль борца сумоПоскольку это упражнение напоминает движения борца сумо, несколько иные приседания носят это название. Обучение может проводиться спонтанно дома или в офисе."Просто встаньте, расставив ноги и выполняя приседания в таком положении. Постарайтесь опуститься как можно ниже".В качестве дополнительной тренировки можно также во время приседаний держать в руках гирю.3. Thera-Band поддерживает сгибание рук на бицепсТренировочные блоки с Thera-Band (эспандеры) особенно эффективны, потому что мышцы постоянно напряжены. Чем дольше длится напряжение, тем сильнее «качается» тело.Чтобы выделить верхнюю часть рук, поставьте обе ступни на ленту и оберните концы вокруг рук. Теперь образно зафиксируйте локти на бедрах и потяните предплечья вверх к плечам. Повторите восемь-двенадцать раз.4. Выровняйте четвереньки по диагоналиВсе, что вам нужно для этого упражнения, — это мягкая поверхность."Встаньте на четвереньки и вытяните правую руку и левую ногу вперед и назад. Ненадолго задержитесь и поменяйте сторону".В качестве дополнительной задачи вы можете натянуть Thera-Band и прикрепить его к левой руке и левой или вытянутой ноге — и наоборот.

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