Врач Демейсон рассказала, почему нельзя дышать ртом во врем сна
Эксперт подчеркнула, что иногда такое дыхание во сне может быть временным и связано с простудой, аллергическими реакциями или побочными эффектами препаратов. Однако, если ротовое дыхание становится регулярным из-за невозможности вдыхать достаточно воздуха носом, это может иметь негативные последствия для организма, уточнила она.
Врач отметила, что ротовое дыхание может быть вызвано различными факторами, такими как хронический храп или апноэ, а также воспаление в носовой полости у курильщиков или при искривлении носовой перегородки. Чтобы избежать негативных последствий, Демейсон рекомендует не спать на спине и исключить респираторные заболевания, которые могут привести к проблемам с дыханием во сне.
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