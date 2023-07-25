Врач Демейсон рассказала, почему нельзя дышать ртом во врем сна

Врач-отоларинголог Кристин Демейсон объяснила, что постоянное дыхание через рот во время сна может привести к различным проблемам. Среди них она выделила таким как першение в горле, неприятный запах изо рта, а также более неожиданные симптомы, включая темные круги под глазами, головную боль и ощущение усталости после пробужденияЭксперт подчеркнула, что иногда такое дыхание во сне может быть временным и связано с простудой, аллергическими реакциями или побочными эффектами препаратов. Однако, если ротовое дыхание становится регулярным из-за невозможности вдыхать достаточно воздуха носом, это может иметь негативные последствия для организма, уточнила она.Врач отметила, что ротовое дыхание может быть вызвано различными факторами, такими как хронический храп или апноэ, а также воспаление в носовой полости у курильщиков или при искривлении носовой перегородки. Чтобы избежать негативных последствий, Демейсон рекомендует не спать на спине и исключить респираторные заболевания, которые могут привести к проблемам с дыханием во сне.

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