Чем опасна бессонница для мозга

Бессонницей называют синдром, при котором у человека возникают проблемы со сном. Этим термином не всегда называют длительное засыпание, но также и ранние подъемы.Бессонница может быть вызвана стрессом, тревожностью, неправильным образом жизни, внутричерепным давлением и побочным действием некоторых лекарственных препаратов.Единичные приступы бессонницы никак не влияют на организм — человек восполняет утраченную энергию позже с помощью сна в другие дни. Однако в случае длительного нарушения сна могут сильно влиять на здоровье человека, его общее самочувствие и даже на состояние некоторых органов.Ученые из Дании, Германии и Швейцарии решили проверить, действительно ли даже одна ночь без сна никак не повлияет на общее состояние человека. Результаты исследования они опубликовали в медицинском издании Journal of Neuroscience.На протяжении пяти дней эксперты проводили эксперимент с участием 134 человек. Всех разделили на четыре контрольные группы. Первая спала по восемь часов в день, вторая — не более пяти часов, а третья группа спала всего три часа в сутки. Четвертая группа вообще не спала в одну из ночей.Ежедневно участникам проводили исследования мозга, а в конце сделали анализ МРТ. Так ученые выяснили, что всего одна бессонная ночь сильно повлияла на состояние органа в “неспящей” контрольной группе. Мозг этих людей за одну ночь постарел на один-два года.Тем не менее, слова врачей о восстановлении мозга позднее подтвердились. После того, как четвертой контрольной группе дали выспаться, их мозг восстанавливался. Однако ученые сделали вывод, что такой процесс становится необратимым, если человек не спит по ночам регулярно.Восстанавливающим сном эксперты назвали отдых продолжительностью от 8 до 10 часов. Если участники эксперимента спали достаточно, то возраст их мозга восстанавливался. При недосыпе старение мозга может быть очень серьезным, что повышает риск заболеваний сердца, мозга и нервной системы, а также риск преждевременной смерти. Поэтому ученые посоветовали даже после бессонной ночи устраивать себе день отдыха.

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