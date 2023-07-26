3 веские причины включить магний в свой рацион

Магний помогает нам справиться с проблемами, вызванными нарушением гормонального фона.Молекулы этого минерала способны соединяться с нашими гормонами. Это значит, что магний помогает нам справиться с проблемами, вызванными нарушением гормонального фона, например, перед наступлением менструации.При этом дефицит магния является довольно распространённой проблемой.Доводы в пользу магнияТак, согласно данным ряда исследований, считается, что около 48% населения США в той или иной степени страдают дефицитом этого важного минерала.Что касается доводов в пользу магния, то они весьма разнообразны. При этом необходимо отметить, что этот минерал и его соединения в разной форме содержатся в большом количестве продуктов, как и натуральных, так и переработанных.Магний облегчает усвоение витамина D и помогает при лечении широко спектра заболеваний. К последним относятся такие проблемы со здоровьем, как:ФибромиалгияФибрилляция предсердийДиабет 2 типаПредменструальный синдромСердечно-сосудистые заболеванияМигреньСтарениеЭто действительно так. Регулярное употребление магния способно помочь при лечении этих заболеваний и имеет важное значение для их профилактики.3 веских довода в пользу того, чтобы включить магний в свой рационЗдоровая и сбалансированная диета должна включать в себя все необходимые нашему организму микроэлементы. Можно смело утверждать, что одним из самых необходимых минералов является именно магний.Магний участвует в бОльшем количестве физиологических процессов человеческого организма, чем фосфор, кальций, железо, цинк, кремний и калий.Без магния невозможно представить себе формирование костей человеческого скелета и зубов.1. Идеален для здоровья костей и зубовКогда речь заходит о здоровье зубов и костей, мы часто задумываемся о кальции. Тем не менее, роль магния в формировании этих элементов человеческого тела можно смело назвать ключевой. Дело в том, что именно магний позволяет кальцию задерживаться в нашем организме, формируя наши кости и зубы.Таким образом, недостаток магния неизбежно приводит к дефициту кальция.Когда нашему организму не хватает магния, повышается риск развития остеопороза и кариеса.Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем тебе включить в свой рацион такую богатую магнием пищу, как молочные продукты и фрукты с витамином D:АбрикосыЯблокиГуава2. Предменструальный синдромКаждый из нас способен представить себе, насколько сильно способен омрачить жизнь женщины предменструальный синдром.Магний представляет собой минерал, способный соединяться с нашими гормонами и эффективно регулировать гормональный фон. Это позволяет облегчить ряд симптомов предменструального синдрома, например, боли и повышенную чувствительность.Что касается менструальных болей, то их интенсивность также можно заметно уменьшить, употребляя в течение предшествующего наступлению менструации месяца богатые магнием продукты.3. БессонницаНарушения сна представляют серьёзную проблему для большой части населения. Доказано, что нехватка магния непосредственно связана с появлением бессонницы.Гормон мелатонин также оказывает влияние на наш сон. Как только наш организм начинает испытывать дефицит магния, у нас появляются сложности с засыпанием и бессонница. Таким образом, существует прямая связь между количеством этого минерала и качеством нашего ночного отдыха.Поэтому мы рекомендуем регулярно употреблять пищу, содержащую большое количество этого минерала. Перед покупкой тех или иных продуктов необходимо чётко представлять себе, какую именно пользу они способны принести твоему здоровью.

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