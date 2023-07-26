Нутрициолог Маломуж: кефир и другие продукты с пробиотиками полезны мозгу

По словам нутрициолога Светлана Маломуж, потребление продуктов с пробиотиками позитивно сказывается на когнитивных функциях мозга.Регулярное присутствие пробиотиков в рационе пожилых людей препятствует деградации их мозга, к выводу об этом пришли исследователи, представляющие Университет Северной Каролины. Работа ученых стала очередным подтверждением того, что здоровье мозга и психики тесно связано с состоянием кишечного тракта. Положительный эффект пробиотиков объясняется в первую очередь их способностью улучшать состав кишечной микрофлоры, способствуя росту полезных бактерий. При этом происходит усиление защитной функции кишечника, снижается воспаление, укрепляется иммунитет. Это делает продукты с пробиотиками полезными мозгу.«Пробиотики являются важной частью полноценного рациона и дают положительный эффект для пищеварения, иммунитета, когнитивных способностей», - сказала в своем комментарии об этом нутрициолог Светлана Маломуж.В беседе с «Общественной службой новостей» специалистка отметила, что продукты с пробиотиками содержат «хорошие» микроорганизмы и изготавливаются путем ферментации, то есть, при солении, квашении, мочении.«К продуктам, содержащим пробиотики, относятся квашеная капуста, кефир, простокваша, живые йогурты, комбуча (чайный гриб), кимчи, натто, ферментированные овощи и фрукты», - перечислила Маломуж.Нутрициолог добавила, что при употреблении ферментированных продуктов важно контролировать их качество и количество, а также следить за реакциями своего организма на них – восприимчивость к такой пище может зависеть от индивидуальных особенностей.

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