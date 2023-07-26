Назван простой способ профилактики возрастного ухудшения слуха

Американские ученые назвали простой способ избежать ухудшения слуха.В ходе исследования были проанализированы данные о 100 тысячах человек в возрасте от 40 до 69 лет. Оказалось, что люди с наибольшим содержанием докозагексаеновой кислоты (ДГК) в крови на 16 процентов реже жалуются на проблемы со слухом и на 11 процентов реже испытывают трудности при разговорах в шумных помещениях.Эксперты считают, что это демонстрирует взаимосвязь между здоровьем слуха и уровнем жирных кислот омега-3, одной из которых является ДГК.Несмотря на то, что для более точных выводов требуются дополнительные данные, ученые предполагают, что употребление продуктов с омега-3 благоприятно влияет на слух и может считаться одним из способов профилактики связанных с этим возрастных проблем

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