Поторопитесь собрать: эта ягода поможет стать умнее и понизит давление

Лето — прекрасная пора, чтобы есть свежие фрукты, овощи и ягоды. Ученые советуют присмотреться к последним: в них пользы больше, чем вы можете предполагать.Ученые из Университета штата Сан-Диего провели исследование и пришли к выводу: если есть клубнику как можно чаще, то это благоприятно скажется на состоянии вашего организма. Причем ягода полезна как для сердца, так и для мозга.В эксперименте приняли участие 35 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 66 до 78 лет. Участники потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, что эквивалентно двум полноценным порциям ягод в день. Делали они это в течение 8 недель.Ученые внимательно наблюдали за физиологическими и биохимическими показателями участников с помощью различных исследований и анализов. Оказалось, что эта ягода может творить настоящие чудеса!Польза клубникиЯгода улучшает когнитивные функции за счет увеличения скорости обработки информации на 5,2%.Потребление клубники также снижает систолическое артериальное давление на 3,6%.Увеличилась общая антиоксидантная способность организма на 10,2%.Клубника богата биологически активными соединениями, обеспечивает организм многочисленными полезными для сердца питательными веществами.Эта ягода богата витамином С, вы можете получить его суточную норму.Окружность талии участников уменьшилась на 1,1%, причем это отметили все добровольцы.«Это исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций, а также помогает защититься от гипертонии. Причем ягода полезна как для молодых, так и для пожилых людей», — сказала главный автор исследования Ширин Хушманд, профессор Школы физических упражнений и диетологии в штате Сан-Диего.Как клубника может навредитьНесмотря на всю пользу клубники, есть люди, которым есть ее не стоит. Например, с ягодой стоит быть особенно аккуратными аллергикам. Кстати, ученые выяснили, что перекрестная реакция на продукт может быть у людей, страдающих от аллергии на пыльцу березы.Клубнику врачи не советуют есть людям с язвенной болезнью или гастритом. Дело в том, что в ней есть кислоты, которые при контакте со слизистой могут усилить раздражение и спровоцировать обострение болезни.А еще клубника может вредить эмали зубов и усугубить кариес. Впрочем, если есть ее в умеренных количествах (150-200 грамм в сутки), то здоровому человеку клубника принесет только пользу.

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