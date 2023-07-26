Кардиолог Бокерия рассказала, как стресс влияет на уровень холестерина в крови

Если вы часто испытываете стресс, то с этим состоянием точно надо бороться. В противном случае пострадает не только ментальное, но и физическое здоровье.Высокий уровень холестерина в крови — это опасно. Если человек не знает об этой проблеме, то со временем в сосудах формируются бляшки. Они-то как раз и становятся причинами инфаркта или инсульта. Последствия всегда разрушительны, не исключен и летальный исход.Чтобы холестерин не повышался, важно не только следить за питанием, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Огромную роль играет и психологическое состояние человека. Подробнее о механизме влияния стресса на уровень холестерина, объяснила профессор Бокерия.«Не только еда важна для контроля холестерина. Нервная система играет не менее важную роль. Дело в том, что холестерин — это предшественник гормонов стресса. Получается, что чем больше вы стрессуете, тем больше вам надо гормонов, которые будут реагировать на стресс, соответственно, организм производит больше холестерина. Это нужно, чтобы выработать больше гормонов, которые вы от него требуете, — пояснила в своем блоге врач-кардиолог Ольга Бокерия.Вывод прост, уточняет доктор: если вы успокаиваете свою нервную систему, то гораздо лучше сможете контролировать уровень холестерина в крови.Как еще можно понизить холестеринДоктор Крулев предлагает начать снижение холестерина со следующих важных шагов.Постарайтесь употреблять хотя бы немного меньше мяса и молочных продуктов, увеличив долю в рационе рыбы и овощей. Ограничьте употребление алкоголя.Попробуйте заниматься ходьбой хотя бы 40 минут в день. Такая нагрузка достоверно уменьшает сердечно-сосудистый риск. Надо приобрести полезную привычку контролировать количество пройденных за сутки шагов с помощью фитнес-браслета или даже обычного смартфона. Существуют научные данные, что 8–9 тысяч шагов в сутки препятствуют прогрессированию атеросклероза.Про курение, думаю, говорить излишне. В конце концов, о вреде курения написано на каждой пачке — это неоспоримая истина.Как понять, что уровень холестерина достиг критических отметокВрачи отделения хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско выделили несколько симптомов:судороги в ягодицах, бедрах, икрах, ступнях, после отдыха они могут становиться слабее;слабый или отсутствующий пульс в голенях или ступнях;язвы, раны на пальцах ног, ступнях и голенях, которые медленно заживают или не заживают вообще;бледный или синеватый цвет кожи;одна нога холоднее другой;плохой рост ногтей на ногах;уменьшение роста волос на ногах;эректильная дисфункция у мужчин.

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