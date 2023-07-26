Специалист объяснила, о каких болезнях могут говорить отеки

Отеки могут возникать по самым разным причинам и говорить о неблагополучии нескольких важных органов и тканей. Стоит знать симптомы основных.Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на академика РАН Ольгу Драпкину, по симптоматике можно различить разные виды отеков.Они могут появляться на фоне заболевании почек. В этом случае развиваются быстро, обычно, с утра, появляясь на лице, под глазами, а также на конечностях. Если на место отека надавить, останется ямка.Сердечная разновидность формируется медленно, возникают они вечерами, сначала на стопах и лодыжках, в более тяжелых формах «ползут» выше, к животу и бедрам. Плотные и более прохладные, чем другие участки тела.Особый формат отеков — у беременных при преэклампсии. Отличаются внезапностью и остротой, требуют немедленной госпитализации.Заболевания печени могут сопровождаться отеками стоп, голеней, бедер. Жидкость скапливается и в брюшной полости.Венозные отеки, образуются в зоне икр, они плотные. Если возникает тромбофлебит, отек становится горячим, болезненным, кожа краснеет. Плотный отек на лице и ряде других частях тела говорит о снижении функции щитовидной железы.Бывают и проблемы, вызванные диетой: много сладкого, соленого, острого, мало жидкости. Гормоны тоже способны вызывать подобные осложнения. Самим определить причину сложно, если коррекция питания и образа жизни не помогает, требуется консультация врача.

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