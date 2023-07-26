Дерматолог объяснила, почему сахар вреден для кожи

Каждый человек прекрасно понимает, что сладкое негативно влияет на состояние кожи. Дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Арина Суворова рассказала, каким образом употребление сладкого влияет на кожные изменения.По словам врача, негативные изменения происходят из-за глюкозы (простых углеводов). Когда их количество превышает допустимые нормы, они начинают «накапливаться» и нарушать работу коллагена и эластина, которые поддерживают упругость и эластичность кожи. Коллаген формирует «каркас» кожи, а эластин позволяет ей растягиваться.«Волокна коллагена под действием гликирования становятся ломкими и теряют своё свойство регенерации. Тем самым кожа теряет плотность и эластичность», – отметила Суворова.Помимо этого, из-за чрезмерного употребления сладкого нарушается процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты, что ведет к появлению сухости, обезвоженности, цвет кожи становится более тусклым. Также происходят изменения pH кожи, и, как следствие, ее микробиом.«Начинается процесс размножения условно-патогенной флоры: грибов малассезии и стафилококков. Это приводит к проявлению симптомов инфекционных дерматозов: акне, микоза, розацеа, осложняется атопический дерматит и псориаз». – рассказала в беседе с Life дерматолог.Среди нежелательных эффектов усиленная реакция на воздействие солнечных лучей и появление пигментных пятен.

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