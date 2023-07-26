Диетолог ответил, можно ли похудеть на арбузной диете

Многие желающие похудеть прибегают к арбузной диете, так как слышали об эффективности такого режима питания. Однако скинуть вес, может, и получится, но вскоре он вернется в еще больших количествах. Диетолог Евгений Арзамасцев развеял популярные мифы об этой ягоде.Специалист объяснил, что арбуз можно есть только в умеренных количествах, а для эффективной диеты он и вовсе не подходит. Все дело в том, что в арбузе много фруктозы и полностью отсутствуют белки и жиры.«Нет действенной арбузной диеты. Можно потерять вес быстро, но вместе с мышечной и жировой тканью. После килограммы быстро вернутся», – объяснил Арзамасцев.Если есть много арбуза, то можно даже набрать вес, передает blitz.plus.Так происходит из-за высокого содержания сахара в этой ягоде. Арбуз также противопоказан людям с патологиями ЖКТ, склонностью к диарее и при любых заболеваниях углеводного обмена.

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