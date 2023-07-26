Нутрициолог Строков: эти 5 продуктов помогают справиться с постоянной тягой к еде

Вам знакомо это чувство, когда вы на самом деле съели достаточно, но все еще испытываете тягу к еде? Это не обязательно так: пять продуктов надолго сохранят чувство сытости и, таким образом, помогут избежать тяги к еде.

Ощущение, что съел много, но все еще не наелся – кто этого не знает? В некоторые дни вы более голодны, чем в другие, это совершенно нормально.

Вместо шоколада, чипсов или других пищевых грехов лучше перекусить этими пятью полезными, сытными продуктами.

1. Богаты белком: яйца

Яйца содержат витамины и большое количество белка, которые обеспечивают чувство сытости в течение длительного времени.

"Лучше всего начать день с омлета или цельнозернового хлеба с вареным яйцом. Таким образом, тяга даже не возникает", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков

2. Авокадо содержит полезные жиры

Хотя авокадо содержит относительно много жира и калорий, они насыщают вас надолго. Фермент липаза, содержащаяся во фруктах, обеспечивает хорошее пищеварение и способствует снижению веса.

"Исследование показало, что у испытуемых, которые съедали половину фрукта в день, был значительно меньший риск избыточного веса и образования жира на животе".

3. Льняное семя

Льняное семя содержит много полезной клетчатки, которая поддерживает здоровое пищеварение. В отличие от других пищевых продуктов, они особенно долго остаются в толстой кишке, потому что впитывают воду и там набухают.

4. Имбирь

Слегка острый вкус имбиря обуздывает аппетит — за это в том числе отвечает гормон лептин, содержащийся в корне. Также много витамина С, который стимулирует кровообращение, укрепляет иммунную систему и способствует кровообращению.

"Совет: пейте воду с несколькими кусочками имбиря и небольшим количеством лимона между приемами пищи Этот напиток утоляет голод, пробуждает и очень полезен".
5. Против тяги к сладкому: перец чили

Употребление острой пищи также сжигает больше калорий и стабилизирует уровень сахара в крови.

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