Лор Кошелев рассказал о необходимости обратиться к врачу при наличии храпа

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что при наличии храпа необходимо обратится к профильному специалисту.По словам медика, сам храп не представляет опасности, однако есть риск развития синдрома ночного апноэ. Синдром представляет собой задержку дыхания во сне, а это, в свою очередь, приводит к снижению насыщения кислородом крови.Диагностировать его могут врачи-сомнологи с помощью электроэнцефалографии и других тестов. Лечение же подбирается в индивидуальном порядке.Отоларинголог добавил, что храп может оказывать влияние на мышцы, делая их более слабыми. Исправить ситуацию помогут оперативные методики, отметил специалист.

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