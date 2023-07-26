Лор Кошелев рассказал о необходимости обратиться к врачу при наличии храпа
По словам медика, сам храп не представляет опасности, однако есть риск развития синдрома ночного апноэ. Синдром представляет собой задержку дыхания во сне, а это, в свою очередь, приводит к снижению насыщения кислородом крови.
Диагностировать его могут врачи-сомнологи с помощью электроэнцефалографии и других тестов. Лечение же подбирается в индивидуальном порядке.
Отоларинголог добавил, что храп может оказывать влияние на мышцы, делая их более слабыми. Исправить ситуацию помогут оперативные методики, отметил специалист.
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