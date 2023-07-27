Перенервничал — получил обострение: какие заболевания может спровоцировать стресс

Стресс является неотъемлемой частью современной жизни и может повлиять на наше физическое и психическое здоровье. Неудивительно, что длительные периоды повышенного стресса могут иметь негативное воздействие на организм, поскольку психическое неблагополучие утяжеляет течение хронических заболеваний.С психосоматозами ситуация иная: пациент может быть психически здоров, но стресс — причём не только хронический, но и острый — вызывает обострение соматического заболевания. Где тонко, там и рвётся.В 1930?х годах врач?психоаналитик Франц Александер из Чикагского института психоанализа предположил, что в возникновении некоторых соматических заболеваний большую роль играет психологическая составляющая.Автор перечислил семь таких болезней и назвал их «чикагской семёркой психосоматозов», предложив при их лечении врачам объединяться с психотерапевтом. С тех пор доказательная медицина много и плодотворно занималась исследованием: какова в действительности роль психологической составляющей в возникновении и протекании этих заболеваний? Идеи Франца Александера были скорректированы: нет, особенности характера и психологические комплексы не привязаны к конкретным заболеваниям, да и стресс является не спусковым крючком для возникновения хронической болезни, а лишь причиной обострения уже существующей патологии. Вот что думает по поводу психосоматозов современная медицина.1. Гипертоническая болезньЭто причина 70–90% всех случаев повышенного давления. Ею страдает более 1 млрд людей, причем около 40% об этом не знают. В основе лежит нарушение деятельности сердечно?сосудистой системы, реже — почек или других органов и систем. Факторы риска — наследственность, нарушения липидного обмена, сахарный диабет, избыточный вес, курение. А вот запускающим психологическим фактором при обострениях гипертонии может стать стресс.Ситуация «разволновался — и поднялось давление» знакома многимФранц Александер считал, что гипертоник находится «под спудом неотреагированных эмоций», которые кипят в нём, не находя выхода, и в конце концов распирают и разрывают его изнутри. Метафора красивая, но далеко не всегда верная. В возрасте старше 65 лет гипертонией болеет 60–80% населения Земли, и среди гипертоников встречаются люди с самыми разными характерами. Однако те, кому трудно выражать эмоции, могут дольше переживать стресс, и в этом смысле они более уязвимы.2. Язва желудка и двенадцатиперстной кишкиС тех пор как Уоррен и Маршалл получили Нобелевскую премию за открытие бактерии helicobacter pylori — главного обвиняемого в формировании гастритов, дуоденитов, язв желудка и двенадцатиперстной кишки — красивая теория о «проглоченной обиде», которую невозможно «переварить», и «вечном самоедстве», которое якобы «уязвляет» человека, стала уделом нетрадиционной медицины. Однако трудно спорить, что при сильном волнении активизация симпатической нервной системы может нарушать переваривание пищи в желудке.Перед трудным экзаменом или при тревоге за близкого человека кусок в горло не лезет — и мы пропускаем приём пищи, а если и поедим, ощущаем тяжесть в животеПоэтому стресс, особенно длительный, может провоцировать обострения гастритов, язв и других болезней желудка.У меня была пациентка с паническими атаками, которой гастроэнтеролог поставил диагноз «гастропарез» — расстройство двигательных мышц желудка. Они отказывались работать. В результате женщина чувствовала тяжесть даже после небольшого приёма пищи. Еда «застаивалась» в желудке, пациентка не могла нормально есть и сильно похудела. Причина была именно в симпатотонии в результате высокой тревожности и чувствительности к стрессам. Эта проблема встречается у молодых людей достаточно часто. После лечения панического расстройства гастроэнтерологический диагноз был снят.3. ПсориазДоказано, что стресс может вызывать обострение псориаза. Происходит повышение кортикотропин?рилизинг?гормона (КРГ), который регулирует уровень воспалительного ответа. При псориазе экспрессия КРГ также резко повышена. Возможно, этот гормон стимулирует в кератиноцитах продукцию интерлейкинов — небольших молекул, которые участвуют в иммунных и воспалительных реакциях. Как итог, увеличивается распространение псориатических бляшек. А вот считать, что псориаз вызван нарушением контакта с матерью, в результате которого человек чувствует себя «тонкокожим», «легкоранимым» и «не в своей шкуре», — совершенно точно не стоит.4. Бронхиальная астмаПриступы астмы могут возникать при стрессе. Но не потому, что человеку «перекрыли кислород» и он силится сорвать с себя «удушающую опеку» и «вдохнуть жизнь полной грудью». Дело опять?таки в активизации симпатической нервной системы, которая выбрасывает в кровь гистамин, сужающий дыхательные пути. Респираторный приступ в момент сильного стресса может настичь не только больных астмой, но и людей с психосоматическими заболеваниями.Одна из моих пациенток с циклотимией переживала настоящие приступы удушья во время подъёмов настроения. Одновременно с повышением энергичности, креативности и самооценки незаметно возрастала и тревога, что вызывало так называемые аффективно?респираторные приступы, схожие с клиникой астмы. Правильный диагноз, поставленный хорошим аллергологом (с моей минимальной помощью), сберёг женщине немало нервов: она уже считала себя астматиком, а оказалось, что это не так.Остальные члены «чикагской семёрки» Александера — аутоиммунный тиреоидит, неспецифический язвенный колит и ревматоидный артрит — связаны со стрессом не напрямую.Как обострения, так и дебюты аутоиммунных заболеваний могут протекать на фоне сильных переживанийИсследовать механизмы этой связи очень сложно, так как от острого стресса не свободен никто, а критерии и степени хронического стресса трудно точно определить и измерить. Поэтому доказательная медицина осторожно относится к вопросу, может ли психическое напряжение стать триггером возникновения или обострения рассеянного склероза или иного аутоиммунного заболевания. Скорее всего, как фактор, нарушающий гомеостаз организма, стресс может служить одной из косвенных причин болезни. Но конкретные механизмы для каждого из заболеваний пока малоизучены.Всегда ли стресс будет вызывать обострение гастрита или гипертонический криз? Нет. И тут мы возвращаемся к идеям Франца Александера: характер всё-таки влияет на то, как будут развиваться события.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки