Названо необходимое количество шагов в день при сердечной недостаточности

Роль ходьбы при сердечной недостаточности изучили специалисты Мичиганского университета. Оказалось, что состояние пациентов можно значительно улучшить при помощи этого простого средства за 12 недельК исследованию американских специалистов Мичиганского университета привлекли 425 человек, у которых уже была диагностирована сердечная недостаточность.Специалисты оценили уровень качества здоровья каждого пациента по 100-балльной шкале KCCQ. Эта шкала учитывает целый ряд показателей состояния организма, не только чисто физиологические (пульс, давление и пр.), но и критерии качества жизни, социальные условия. Если общее число баллов изменяется на пять единиц, это способно повлиять на риски развития сердечно-сосудистых недугов.Эксперимент показал, что на 5,2 балла выросла оценка у тех участников, которые за это время увеличили объем физической нагрузки на 2000 шагов. Самые высокие баллы оказались у тех пациентов, которые были способны одолеть пять тысяч шагов а день.Эксперты Мичиганского университета получали данные о нагрузке при помощи фитнес-часов. Если датчики фиксируют снижение числа пройденных шагов, это серьезный сигнал, предупреждают ученые. Значит, пациенту следует обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование.

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