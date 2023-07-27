Названо необходимое количество шагов в день при сердечной недостаточности
К исследованию американских специалистов Мичиганского университета привлекли 425 человек, у которых уже была диагностирована сердечная недостаточность.
Специалисты оценили уровень качества здоровья каждого пациента по 100-балльной шкале KCCQ. Эта шкала учитывает целый ряд показателей состояния организма, не только чисто физиологические (пульс, давление и пр.), но и критерии качества жизни, социальные условия. Если общее число баллов изменяется на пять единиц, это способно повлиять на риски развития сердечно-сосудистых недугов.
Эксперимент показал, что на 5,2 балла выросла оценка у тех участников, которые за это время увеличили объем физической нагрузки на 2000 шагов. Самые высокие баллы оказались у тех пациентов, которые были способны одолеть пять тысяч шагов а день.
Эксперты Мичиганского университета получали данные о нагрузке при помощи фитнес-часов. Если датчики фиксируют снижение числа пройденных шагов, это серьезный сигнал, предупреждают ученые. Значит, пациенту следует обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование.
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