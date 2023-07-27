Названо необходимое количество шагов в день при сердечной недостаточности

Роль ходьбы при сердечной недостаточности изучили специалисты Мичиганского университета. Оказалось, что состояние пациентов можно значительно улучшить при помощи этого простого средства за 12 недель

К исследованию американских специалистов Мичиганского университета привлекли 425 человек, у которых уже была диагностирована сердечная недостаточность.

Специалисты оценили уровень качества здоровья каждого пациента по 100-балльной шкале KCCQ. Эта шкала учитывает целый ряд показателей состояния организма, не только чисто физиологические (пульс, давление и пр.), но и критерии качества жизни, социальные условия. Если общее число баллов изменяется на пять единиц, это способно повлиять на риски развития сердечно-сосудистых недугов.

Эксперимент показал, что на 5,2 балла выросла оценка у тех участников, которые за это время увеличили объем физической нагрузки на 2000 шагов. Самые высокие баллы оказались у тех пациентов, которые были способны одолеть пять тысяч шагов а день.

Эксперты Мичиганского университета получали данные о нагрузке при помощи фитнес-часов. Если датчики фиксируют снижение числа пройденных шагов, это серьезный сигнал, предупреждают ученые. Значит, пациенту следует обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование.

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