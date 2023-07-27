Признаки, что вам пора к флебологу

Флеболог занимается диагностикой и лечением заболеваний вен. В последние годы подобные диагнозы участились, они значительно ухудшают качество жизни людей и могут стать источником очень опасных состояний.Как сообщил врач-флеболог, хирург сети клиник "Семейная" Роман Моторов, о неблагополучии с венозными сосудами нам сигнализируют ряд признаков, которые важно не пропустить, чтобы болезнь не приняла хронический характер или не переросла в более опасные формы.Врач обязательно уточнит первоначальный диагноз с помощью таких методов обследования, как УЗИ, анализ крови и пр. Это даст точную картину состояния вен, наличия тромбов и поможет специалисту принять верное решение о методике лечения. Где-то есть возможность обойтись терапевтическими средствами, а где-то придется прибегать к хирургии.Какие симптомы должны встревожить и стать поводом для обращения к флебологу? Первое: отечность нижних конечностей, как правило, в области голеней. Второй частый признак: тяжесть и ощущение тянущих, ноющих болей, особенно, вечером и ночью. Еще один тревожный звоночек: «мурашки», чувство онемения, как будто вы «отсидели» ноги.Вены нижних конечностей изменяются внешне, как и кожные покровы. Появляются сосудистые «звездочки», темные пятна-кровоизлияния. Сами вены расширяются, становятся узловатыми и извитыми.Кожа может не только покрываться рисунками-звездочками, но и темнеть, развивается гиперпигментация. Подкожный жир уплотняется на ряде участков, кожа выглядит неровной, бугристой.В тяжелых случаях появляются признаки венозной экземы, а то и развиваются трофические язвы, которые долго не заживают. Они формируются постепенно, не сразу, но могут сильно осложнить состояние человека.

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