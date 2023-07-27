Невролог Алехина назвала 4 признака, которое говорят, что у вас синдром хронической усталости

Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит, относится к длительному состоянию с широким спектром симптомов.Наиболее распространенным признаком является крайняя усталость. Помимо чувства сильной усталости, это состояние также может вызвать четыре проблемы со сном.1. Не чувствую себя отдохнувшим после снаВозможно, самый разочаровывающий результат сна — это проснуться и не чувствовать себя отдохнувшим, несмотря на полную ночь."К сожалению, люди с синдромом хронической усталости часто чувствуют, что они не выспались должным образом", - говорит врач-невролог Александра АлехинаЭтот контрольный признак все еще может быть очевиден, даже если вы спали много часов.2. Пробуждение во снеЕще один неприятный признак, который может настигнуть ночью, — постоянное пробуждение во время сна."Пациенты с этим заболеванием могут также обнаружить, что они часто просыпаются слишком рано утром".3. Ощущение скованности, усталости или ощущения гриппа при пробужденииДругим контрольным признаком является пробуждение в оцепенении или ощущение, что у вас грипп."Вы можете испытывать озноб, ночные поты, боль в горле, головные или мышечные боли".4. Чувство сильной усталости и сонливости в течение дняПоследней проблемой, с которой могут столкнуться пациенты со сном, является чувство сильной усталости и сонливости в течение дня.Важно обратиться к врачу общей практики, если вы считаете, что у вас может быть синдром хронической усталости, чтобы убедиться, что вы получите правильный диагноз, поскольку симптомы часто похожи на другие проблемы со здоровьем.

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