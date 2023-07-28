Врач Елена Малышева: лекарства-прилы способны продлевать жизни, предотвращая сужение сосудов и облегчая работу сердца.Доктор медицинских наук Малышева рассказала о препаратах, которые способствуют продлению жизни, – таковыми являются лекарства из группы прилов. Профессор объяснила, что эти средства уменьшают выработку сужающих сосуды веществ. Когда сосуды сужаются вследствие накопления в их полостях жира, холестерина, кальциевых компонентов, бляшек, у человека развивается гипертония, и сам он при этом подвергается высокому риску опасных нарушений, связанных с ухудшением работы мозга и сердца.Елена Малышева отметила, что сердце при сужении сосудов начинает работать с более значительным напряжением, поскольку кровоснабжение организма, которое оно должно обеспечить, осуществляется тяжелее. Последствием такой работы становятся перегрузки, испытываемые сердцем, а также его увеличение в размере. Все это в итоге может вести к возникновению угрожающих жизни состояний – например, внезапной остановке сердца.Врач Малышева констатировала, что лекарства из группы прилов способствуют продлению жизни, поскольку защищают организм от опасного для него сужения сосудов и гипертрофии сердца.«Прилы не дают сердцу гипертрофироваться. Все прилы продлевают жизнь человеку», - заявила врач.

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