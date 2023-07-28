Стоматолог Патлатая разрушила миф об анестезии перед удалением зубов

В интервью доцент хирург-стоматолог, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Надежда Патлатая высказалась на тему боли во время удаления зуба под анестетиком.Эксперт отметила, что многие пациенты уверены, что даже после применения специального препарата перед процедурой удаления зуба будут испытывать сильную боль. Врач заявила, что этот страх совершенно не обоснован.Патлатая объяснила, что пациент просто не может почувствовать боль, поскольку анестетик блокирует нервные импульсы в головной мозг. Препарат начинает действовать быстро, буквально через пару минут, и способен избавить от болевых ощущений на период от 20 минут до трех часов.После анестезии чувствительность нервных окончаний, по словам Патлатой, возвращается в течение одного-трех часов: время зависит от количества и концентрации примененного анестетика, а также от физиологических особенностей самого пациента.Также эксперт напомнила, что современные обезболивающие, которые применяют стоматологи, вполне безопасны. Однако врачи обязаны перед введением препарата поинтересоваться, не было ли у пациента аллергий и сталкивался ли он в своей жизни с анестезией.

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