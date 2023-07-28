Что делать, если у новорождённого колики или фиолетовый плач

Появление младенца в семье – это удивительное событие, однако, иногда малыш может столкнуться с некоторыми неприятностями, такими как колики и фиолетовый плач. Когда ребенок плачет сильнее, чем обычно, или кажется, что у него боли, это может вызвать беспокойство у родителей.Новорожденные не могут выразить свои чувства словами, поэтому важно, чтобы родители понимали, как помочь своему малышу в таких ситуациях.Что такое коликиКолики — это бытовой термин, которым объясняют, почему плачет новорождённый в возрасте от двух недель до четырёх месяцев, если другие поводы уже исключили. То есть он сытый, сухой, чистый, выспавшийся и чувствует себя в безопасности.Колики подчиняются правилу трёх:плач более трёх часов;более трёх дней в неделю;дольше трёх недель.Никто точно не знает, почему младенцам так тяжело в этот период. Возможно, это связано с незрелостью пищеварения, особенностями нервной системы и обменом биологически активных веществ в крови (серотонина).С коликами есть путаница. Так называют и просто периоды плача в определённом возрасте, и ситуации, когде есть какая?то причина: например, младенец заглотнул много воздуха, ему нужно срыгнуть, и всё пройдёт; или у него лактазная недостаточность и ему нужны ферменты, чтобы переваривать молоко; или у него аллергия на смесь.Во втором случае можно и нужно вмешиваться, идти к врачу, ставить диагноз, а не списывать всё на «колики». В первом всё устаканится само к четырём месяцамКогда педиатр не видит причин для плача, связанных со здоровьем, он говорит, что это колики, и отпускает родителей ждать. Но само название выглядит как диагноз и сбивает с толку. В итоге мама идёт в интернет, находит все истории про ферменты с газиками и начинает спасать ребёнка: вставлять трубку, давать укропную воду, травки и лекарства, а сама садится на строгую диету. Новорождённый страдает, а мама мучает и себя, потому что чувствует, что не может помочь.Поэтому сейчас колики начали называть эпизодами фиолетового плача, чтобы подчеркнуть, что это не состояние здоровья конкретного младенца, а общий для всех период развития.Почему плач называют фиолетовымНе потому, что ребёнок буквально синеет (хотя это бы многое объяснило). Просто для запоминания его признаков используют мнемонику PURPLE (с английского — фиолетовый):P — Peak of crying, или пик плача. Он приходится на 2 месяца — в это время плач самый громкий, требовательный и безутешный. До этого он потихоньку нарастает, а после так же потихоньку идёт на спад и прекращается к четырём месяцам.U — Unexpected, то есть неожиданный. Приступы начинаются и заканчиваются на пустом месте, вообще без каких?либо намёков или сигналов;R — Resists soothing, или безутешный. Родители проходят все круги ада: укачивание, прыжки на фитболе, пеленание, купание, массаж живота — и ничего не работает.P — Pain?like face: это значит, что лицо выглядит так, как будто ребёнку ужасно больно, даже если это не так.L — Long?lasting, или продолжительный. Плач длится от 30–40 минут до нескольких часов.E — Evening, то есть вечерний. Этот плач чаще всего начинается во второй половине дня и может продолжаться до поздней ночи.Эта аббревиатура объясняет состояние младенца гораздо лучше, чем загадочные «колики».Как понять, что с ребёнком всё в порядке и это просто фиолетовый плачФиолетовый плач — это диагноз исключения. У детей в этом возрасте есть причины плакать из?за состояния здоровья, поэтому сначала нужно убедиться, что дело не в них. Обращайте внимание на тревожные признаки:отказывается от еды;ест меньше, чем обычно;есть рвота или диарея;кричит громче, когда берут на руки или трогают;крик странно звучит;дышит медленнее, быстрее или с усилием;более сонный или вялый, чем обычно;температура выше 38 °С.Если вы не наблюдаете ничего подобного и регулярно показываете ребёнка педиатру, который следит за его состоянием и прибавкой в весе, то это фиолетовый плач.Как облегчить период фиолетового плачаФиолетовый плач так или иначе затронет практически каждого, и лекарства от этого нет. Но вы можете немного помочь новорождённому с ним справиться:Убедитесь, что ребёнок здоров и достаточно питается. В этом помогут визиты патронажной медсестры и плановые осмотры у педиатра.Попробуйте легонько запеленать и прижать к груди. Стук сердца и некоторое ограничение подвижности помогут младенцу вспомнить внутриутробное время, и это может его утешить.Воспользуйтесь слингом или эргорюкзаком, чтобы новорождённый был рядом, а вы меньше уставали.Выключите свет и лягте с ним в кровать. Можно также попробовать контакт «кожа к коже».Включите спокойную музыку, белый шум или спойте ему колыбельную.Сходите прогуляться с коляской: иногда на свежем воздухе дети засыпают быстрее.Посадите ребёнка в шезлонг, чтобы он немного покачался в нём.Если есть машина, то посадите в автокресло и сделайте несколько кругов вокруг дома: монотонное покачивание успокаивает.Возможно, ничего из этого не поможет. И так тоже бывает. Но это не значит, что пытаться не нужно.Что не поможет облегчить коликиЕсть методы, которые точно не помогут, поэтому их не нужно использовать.Диета кормящей материНет доказательств, что особое питание как?то улучшит состояние младенца, но однозначно ограничения ухудшат настроение и состояние матери. Так что не нужно загонять себя в рамки гречки и варёной грудки.Травяные добавкиКто?то пробует заваривать травки, например давать воду с фенхелем, укропом или ромашкой. Лучше так не делать, чтобы не столкнуться с аллергией. К тому же допаивать младенца вообще не стоит.ЛекарстваК лекарствам относятся препараты от вздутия на основе симетикона, ферменты и пробиотики. Без назначения врача их давать не стоит, а от фиолетового плача они всё равно не помогут.Остеопатия, в том числе краниосакральная терапияЭто методы воздействия на позвоночник и череп младенца. Их часто советуют приверженцы нетрадиционной медицины, в том числе для облегчения колик. Ожидаемо, достоверных доказательств эффективности нет — только восторженные отзывы. При этом есть случаи, когда в результате вмешательства младенцы гибли.Можно возразить, что эффект будет зависеть от квалификации остеопата. Но у нетрадиционных методик нет сертификации: вы узнаете, что специалист плохой, только когда он случайно сломает ребёнку шею. Не нужно рисковать ради лечения состояния, которое и так пройдёт через несколько недель.О чём надо помнить родителямКогда вы уже не можете назвать, сколько часов подряд вы слушаете вопли обожаемого чада, вам самим будет хотеться плакать. И это нормально.Эти тезисы помогут вам не провалиться в отчаяние.Не принимайте слёзы на свой счётПосле трёх часов беспричинного плача вам будет казаться, что младенец вас ненавидит и винит во всех бедах, но это не так. Не принимайте его слёзы как что?то личное. Просто в данный момент ему плохо, а сказать об этом он может только одним способом.Это временноЭту фразу нужно повторять как мантру все эти недели. Как бы сейчас ни было плохо, это пройдёт, причём ждать не так долго, как может казаться. Впереди целая жизнь, полная счастливых и радостных моментов.Чем спокойнее мама, тем спокойнее ребёнокЖизнь новорождённого зависит от мамы. Если мама нервничает, то дети замечают это по изменившемуся выражению лица, дыханию и сердцебиению. Младенец считывает, что что?то не так, и начинает переживать, что он в опасности. И плачет ещё громче.Попробуйте глубоко подышать и отвлечься от негативных мыслей. Да, он плачет, но в общем он в порядке. Всё под контролем.Вы не должны справляться с этим в одиночкуМолодым мамам может казаться, что они должны сделать всё сами, иначе это покажет, что они не справляются. Это не так, пользоваться помощью не стыдно. Вовлекайте всех, кто готов быть рядом: папу, бабушек и дедушек, дядей и тёть и даже своих друзей.Вы помогаете своему ребёнку, даже если он всё ещё плачетМы не можем облегчить его состояние полностью, поэтому младенец будет продолжать рыдать. Но это не значит, что вы никак не помогаете. Например, если вы качаете или обнимаете, то ребёнок всё равно это чувствует и ему становится легче, просто недостаточно, чтобы замолчать.Наслаждайтесь спокойными часамиВремя утром, когда новорождённый спокоен и доброжелателен, нужно использовать для получения позитивного опыта родительства. Играйте, общайтесь, целуйте. Эти счастливые минуты помогут не так тяжело переживать плохие моменты.Спите вместе с ребёнкомМногие мамы не любят этот совет, потому что сон ребёнка — это время для домашних дел и жизни для себя. Но в первые недели жизни младенца это самая лучшая тактика. Так вы сможете поддерживать свой организм в жизнеспособном состоянии и меньше страдать от депривации сна.Если накатывает злость, отпустите ребёнкаЭто главное правило. Даже любящий родитель от усталости может ужасно разозлиться. В этот момент лучшее, что можно сделать, — не держать ребёнка в руках. Если есть кто?то рядом, то отдайте ему младенца, если нет — положите в кроватку и выйдите из комнаты. Вам нужно взять перерыв, чтобы успокоиться.Почему важно говорить о фиолетовом плачеПотому что, не зная о нём, вы можете из?за крайней усталости выйти из себя и начать трясти ребёнка, чтобы он замолчал. А это очень опасно.Тряска может привести к серьёзной травме мозга, которую называют синдром детского сотрясения, или встряхнутого младенца. Из?за этого гибнут клетки мозга, орган не получает достаточно кислорода, что может привести к необратимым повреждениям. 25% детей умирают, а 80% от выживших остаются с пожизненной инвалидностью.Причём риск повышается не только в неблагополучных семьях, но и у молодых или одиноких родителей, у людей в депрессии и у тех, у кого были нереалистичные ожидания относительно родительства.

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