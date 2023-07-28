Ком в горле и еще 5 признаков рака головы и шеи, которые трудно не заметить

Рак головы и шеи входит в пятерку самых смертельно опасных злокачественных опухолей. Выявляют его, как правило, поздно, даже несмотря на то, что проявления визуально заметны.Рак головы и шеи — понятие, объединяющее группу новообразований в тканях гортани, глотки, носа или его пазух, полости рта или образующихся из тканей, которые их окружают. Как рассказали в петербургском Онкологическом центре им. Напалкова, самый распространенный вариант таких опухолей — плоскоклеточный рак.По данным статистики, в мире по заболеваемости рак головы и шеи занимает 6-е место. Он также входит в топ-5 самых смертельно опасных опухолей, от них чаще всего умирают в течение первого года после постановки диагноза. В России мужчины болеют им чаще, чем женщины, — 8% и 5% соответственно. Но, как говорят онкологи, число пациентов с таким диагнозом продолжает расти: за последние 10 лет оно увеличилось на четверть.Как не пропуститьПо словам специалистов онкоцентра в Песочном, главная проблема не столько в агрессивности самих этих опухолей, сколько в их позднем выявлении. Несмотря на то что рак головы и шеи относится к опухолям, которые часто видны даже невооруженным глазом, более 60% пациентов обращаются к врачу только на поздней стадии болезни. Между тем, как и другие виды рака, на ранней стадии этот тоже протекает почти бессимптомно.Вот шесть тревожных сигналов организма, которые нельзя игнорировать:ком в горле;боль и трудности при глотании;болезненность языка;изменение голоса;ранки во рту, которые долго не заживают;постоянная заложенность носа.Если хотя бы один из этих симптомов сохраняется более трех недель, онкологи настоятельно рекомендуют не медлить, а сразу идти к врачу.«Чем раньше человек обратится за помощью, тем больше возможности не только спасти ему жизнь, но и максимально сохранить ее качество, которое при таких заболеваниях может измениться кардинально», — напоминают врачи онкоцентра.Как не заболетьВо Всемирный день борьбы против рака головы и шеи, который отмечается 27 июля, онкологи назвали пять способов, которые помогают защититься от этого вида рака:сделать прививку от вируса папилломы человека;заниматься спортом;не находиться долго на солнце;ограничить употребление спиртных напитков;бросить курить.Эксперты подчеркивают, что, по статистике, почти 90% людей, которым ставят этот диагноз, — заядлые курильщики. А употребление алкоголя вместе с никотином увеличивает риск заболеть в десятки раз.

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