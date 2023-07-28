Врач Тананакина: при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D

Врач Наталия Тананакина заявила, что в периоды плохой погоды следует употреблять витамин D.Человеческий организм самостоятельно вырабатывает очень важный для иммунитета витамин D, но это происходит, когда на кожу воздействуют солнечные лучи. По словам врача Тананакиной, когда за окном пасмурная и дождливая погода, организм слабее производит важный для иммунитета витамин D. В беседе с РИАМО специалистка констатировла, что при длительной пасмурной и дождливой погоде надо принимать витамин D.«Если установилась длительная пасмурная и дождливая погода, то витамин D надо принимать в лекарственной форме», - поделилась кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.Врач объяснила, что данный витамин необходим для усвоения таких микроэлементов как кальций и фосфор. При их нехватке человек подвергается риску развития таких патологий как остеопороз, рак, сердечно-сосудистые заболевания. Говоря о продуктах, которые могут быть источниками витамина D, Тананакина уточнила, что они преимущественно относятся к животной пище.«К продуктам богатым витамином D относятся: жирная рыба (треска, сельдь, лосось), яичный желток, печень, молочные продукты (сыр, йогурт, молоко), грибы (шампиньоны)». – рассказала она.Врач добавила, что если витамина D организму не хватает, могут появляться такие симптомы слабый мышечный тонус, ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос, боли в костях и мышцах. Наиболее эффективным способом определить дефицит значимого витамина является анализ крови.

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