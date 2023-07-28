Эндокринолог Лебедева рассказала, в какой стране щитовидная железа будет работать как часы
Щитовидная железа — это маленький симметричный орган, который по своему внешнему виду напоминает бабочку. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 граммов, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6–12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.
От состояния нашей щитовидной железы зависит как внешний вид, так и ментальное и физическое здоровье. Существует ли место на Земле, где этот орган чувствует себя благоприятнее всего? Определенно да, говорит врач.
«Ваша щитовидная железа с удовольствием жила бы в Бразилии. В этой стране есть все, что она так любит! И я сейчас совсем не про кофе, вечные танцы и футбол — у щитовидной железы другие предпочтения», — говорит врач.
Чтобы работать как часы и быть здоровой, ей нужны:
Тепло и солнце
Это витамин D, наш иммуномодулятор. Когда нет дефицита, снижается потребность в поддержании тепла тела, а значит, уменьшается нагрузка на щитовидную железу.
Спокойствие и релакс
«Я сейчас говорю про поддержку нормального уровня кортизола. Иначе начинаются сбои конверсии Т4 в Т3, что ведет к гипотиреозу», — поясняет эндокринолог.
Бразилия — одна из стран, где чувствуешь себя спокойнее. Помогают климат, атмосфера и другие факторы.
Море и океан
йод;
цинк;
омега-3.
Йод — основа синтеза гормонов щитовидной железы, а цинк помогает этому процессу. Что касается омеги-3, то она препятствует воспалениям.
Свежий воздух
Кислород необходим для нормального тканевого дыхания органа. Часто гипотиреоз идет рука об руку с анемией, поэтому следим за уровнем железа, B12 и B9.
Позитив и реализация
«С точки зрения психосоматики проблемы со щитовидной железой — это невысказанные обиды, нереализованность, недовольство собой и миром. В итоге жизненная батарейка садится, и удар принимает на себя щитовидная железа», — говорит Диляра Лебедева.
Простой способ заподозрить проблемы со щитовидкой
Онихолизис может быть клиническим признаком дисфункции щитовидной железы. Это такое состояние ногтя, когда он начинает отходить от ложа. Выглядит это не совсем эстетично, к тому же может доставлять некоторый дискомфорт.
«Ногти отделяются от ногтевого ложа, процесс начинается с безымянного пальца, — объяснил главный врач клиники MedNail, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог Алексей Цыкин. — Этот симптом называют „ногти Пламмера“ в честь врача-эндокринолога Генри Пламмера, который первым и обнаружил эту связь».
Поэтому, если вы заметили, что ногтевая пластина отходит от ложа именно на безымянных пальцах, проконсультируйтесь с эндокринологом. Конечно, с уверенностью, что это дисфункция щитовидной железы, можно говорить не только по одному симптому, но и по другим проявлениям заболевания. А точку в вопросе поставит обследование.
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