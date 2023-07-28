Эндокринолог Лебедева рассказала, в какой стране щитовидная железа будет работать как часы

Чтобы щитовидка была здорова, важно учитывать много факторов, включая климат и чистоту воздуха. В мире существует страна, которая идеально подходит под все критерии, уверена эндокринолог.Щитовидная железа — это маленький симметричный орган, который по своему внешнему виду напоминает бабочку. В нормальном состоянии масса щитовидной железы составляет от 20 до 65 граммов, а размер долей зависит от половозрастных особенностей. У подростков она может увеличиваться, а у пожилых людей, наоборот, уменьшаться. Изменить свой размер щитовидка может и во время беременности, но через 6–12 месяцев после родов все приходит в норму без какого-либо лечения.От состояния нашей щитовидной железы зависит как внешний вид, так и ментальное и физическое здоровье. Существует ли место на Земле, где этот орган чувствует себя благоприятнее всего? Определенно да, говорит врач.«Ваша щитовидная железа с удовольствием жила бы в Бразилии. В этой стране есть все, что она так любит! И я сейчас совсем не про кофе, вечные танцы и футбол — у щитовидной железы другие предпочтения», — говорит врач.Чтобы работать как часы и быть здоровой, ей нужны:Тепло и солнцеЭто витамин D, наш иммуномодулятор. Когда нет дефицита, снижается потребность в поддержании тепла тела, а значит, уменьшается нагрузка на щитовидную железу.Спокойствие и релакс«Я сейчас говорю про поддержку нормального уровня кортизола. Иначе начинаются сбои конверсии Т4 в Т3, что ведет к гипотиреозу», — поясняет эндокринолог.Бразилия — одна из стран, где чувствуешь себя спокойнее. Помогают климат, атмосфера и другие факторы.Море и океанйод;цинк;омега-3.Йод — основа синтеза гормонов щитовидной железы, а цинк помогает этому процессу. Что касается омеги-3, то она препятствует воспалениям.Свежий воздухКислород необходим для нормального тканевого дыхания органа. Часто гипотиреоз идет рука об руку с анемией, поэтому следим за уровнем железа, B12 и B9.Позитив и реализация«С точки зрения психосоматики проблемы со щитовидной железой — это невысказанные обиды, нереализованность, недовольство собой и миром. В итоге жизненная батарейка садится, и удар принимает на себя щитовидная железа», — говорит Диляра Лебедева.Простой способ заподозрить проблемы со щитовидкойОнихолизис может быть клиническим признаком дисфункции щитовидной железы. Это такое состояние ногтя, когда он начинает отходить от ложа. Выглядит это не совсем эстетично, к тому же может доставлять некоторый дискомфорт.«Ногти отделяются от ногтевого ложа, процесс начинается с безымянного пальца, — объяснил главный врач клиники MedNail, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог Алексей Цыкин. — Этот симптом называют „ногти Пламмера“ в честь врача-эндокринолога Генри Пламмера, который первым и обнаружил эту связь».Поэтому, если вы заметили, что ногтевая пластина отходит от ложа именно на безымянных пальцах, проконсультируйтесь с эндокринологом. Конечно, с уверенностью, что это дисфункция щитовидной железы, можно говорить не только по одному симптому, но и по другим проявлениям заболевания. А точку в вопросе поставит обследование.

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