Врач Бохян: признаком начала гангрены бывает изменение цвета кожи в области поражения

Врач-хирург Тигран Бохян: начало такого серьезного заболевания как гангрена может оказаться совершенно незаметным.Хирург Бохян рассказал о признаках, указывающих на начавшуюся гангрену. Врач отметил, что при гангрене происходит гибель тканей, при этом человек может не заметит начала этого заболевания.«Начало гангрены может быть незаметным, но со временем появляются определенные симптомы», - сказал Тигран Бохян в интервью РИАМО.Медик перечислил данные симптомы:боль в пораженной областиотек пораженного участкавозникновение долго не заживающей язвы или раныуменьшение объема, иссушение пострадавшей конечностиисчезновение пульса в сосудах конечности.Также врач Бохян обратил внимание на то, что признаком начала гангрены бывает изменение цвета кожи в области поражения.«Кожа в пораженной области может стать бледной или черной, из раны начнутся гнойные выделения».Специалист подчеркнул, что поскольку начинаться гангрена для самого человека может незаметно, следует проходить периодические профилактические осмотры у врачей. Помимо этого хирург посоветовал быть внимательным к собственному телу, следить за его состоянием.

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