Потеря обоняния может быть ранним признаком болезни Альцгеймера

У людей, генетически предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера, может наблюдаться снижение обоняния до каких-либо изменений в их когнитивных функциях. Таким образом, тестирование на изменения обоняния может улучшить диагностику болезни Альцгеймера и позволить начать лечение раньше.«Обоняние — одно из самых древних чувств», — говорит Джаянт Пинто из Чикагского университета, штат Иллинойс. «По мере развития нервной системы она оставалась тесно связанной с другими функциями мозга, такими как эмоции, удовольствие, память и т. д. Поскольку проблемы с памятью являются ключевой особенностью болезни Альцгеймера, мы сосредоточились на связи между обонянием и познанием».Ген, называемый APOE, сильно экспрессируется в частях сенсорной системы, связанных с обонянием. Один из его вариантов, APOE4, был связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Люди, которые являются носителями одной копии этого варианта, примерно в три раза более склонны к развитию болезни Альцгеймера, чем те, у кого нет этого варианта, при этом риск более чем удваивается среди людей, у которых есть две копии этого варианта.Чтобы понять какую-либо связь между APOE4 и обонянием человека, Пинто и его коллеги изучили данные, которые были собраны в рамках Национальной социальной жизни США. Проект «Здоровье и старение» (NSHAP). В 2010 году более 800 участников проекта в возрасте от 62 до 85 лет прошли генетический скрининг для выявления носителей варианта АРОЕ4. В том же году их проверяли на когнитивные способности, а именно на навыки мышления и памяти. Ни у одного из участников не было симптомов деменции в начале исследования.Они также завершили тесты на их способность различать разные концентрации одного и того же запаха, известную как чувствительность к запаху, и их способность отличать один запах от другого, известную как идентификация запаха, которые были оценены по шкале от нуля до шести. Когнитивные тесты и тесты на обоняние были повторены в 2015 году.Среди 323 участников, носивших один или два варианта АРОЕ4, обонятельная чувствительность демонстрировала признаки ослабления в возрасте от 65 до 69 лет, когда участники с вариантом АРОЕ4 набирали в среднем 3,2 балла по шкале по сравнению с 3,9 баллами у неносителей. Это может показаться небольшой разницей, но статистический анализ показывает, что это не было случайным открытием.Способность к идентификации запаха у людей с вариантом также снижалась быстрее по сравнению с не носителями, но в более старшем возрастном диапазоне, от 75 до 29 лет, чем падение чувствительности к запаху.Навыки мышления и памяти были одинаковыми у носителей и не носителей в начале исследования, но у тех, у кого был APOE4, они снижались быстрее, чем у тех, у кого его не было.Поскольку снижение чувствительности к запахам возникло до снижения идентификации запахов и до того, как появились какие-либо когнитивные различия между двумя группами, тестирование может быть полезным способом предсказать, могут ли у кого-то развиться симптомы болезни Альцгеймера в течение следующих пяти лет, если они уже генетически По словам исследователей, восприимчивы к этому заболеванию.Член команды Мэтью ГудСмит, также из Чикагского университета, говорит, что недостатком исследования является то, что оно не отслеживало, у кого развилась болезнь Альцгеймера или какие-либо ее признаки в мозгу. «Однако наши результаты помогают прояснить взаимосвязь между потерей обоняния и снижением когнитивных функций у пациентов с высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера», — говорит он.Следующий шаг — выяснить, может ли тестирование чувствительности человека к запахам помочь в диагностике болезни Альцгеймера и позволить начать лечение раньше, говорит Пинто. По его словам, команда хочет, чтобы проверка обоняния была так же широко доступна для пожилых людей, как проверка зрения и слуха.«Раннее выявление аномалий здоровья головного мозга важно для скорейшего внедрения терапии в течение болезни», — говорит Марк Альберс из Массачусетской больницы общего профиля. «Лечение на ранних стадиях заболевания, как правило, оказывает большее влияние. Этот принцип начинает проявляться в области БА [болезни Альцгеймера] с появлением терапевтических средств, и обонятельный скрининг может быть важным компонентом ежегодного посещения врача».

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