Назван продукт, более опасный, чем жирное и копченое

Летом особенно опасным становится сгущение крови. Оно провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, тромбоз, варикоз, может привести к инсульту. Важную роль в профилактике играет правильное питание.Токсиколог Михаил Кутушов в одной из соцсетей рассказал о том, какие продукты питания таят самую большую опасность, значительно сгущая кровь.Перечень вредных продуктов довольно обширен, но самое печальное, что в нем оказались многие «деликатесы», столь любимые россиянами. Сгущают кровь жирные и копченые, сильно переработанные продукты, а также картофель.Неожиданно в группе риска оказались бананы и брюссельская капуста. Осторожно, дозированно следует сдабривать пищу некоторыми видами зелени, содержащей витамин К, например, листовой салат, лук-порей, шпинат, сельдерей, спаржа, петрушка.«Чемпионом» по вредности доктор называет сахар. В любом фиде. Вреда от него больше, чем от любых вышеперечисленных продуктов. Самое неприятное в том, что его и дозировать сложно, поскольку сахар уже содержится во многих продуктах: в соках, колбасе, выпечке и пр. Тем более внимательно стоит отнестись к рекомендациям специалиста.

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