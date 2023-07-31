Гипертоникам на заметку: высокое давление помогут снизить эти два простых упражнения
Изометрические упражнения являются наиболее эффективным способом снижения как систолического, так и диастолического артериального давления.
Во время выполнения статической тренировки мышцы сокращаются, но суставы остаются неподвижными, обеспечивая стабильность тела. Одним из главным преимуществ упражнений является возможность выполнения как с отягощением, так и с собственным весом.
Данное открытие может помочь людям оставаться физически активными, а также поддерживать здоровое сердце и снижать риск сердечно-сосудистых проблем. Эксперты отмечают, что такие тренировки могут оказать значительное влияние на профилактику и лечение повышенного давления.
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