Проверь себя: эти факты из биографии выдают будущего долгожителя с отличной памятью

Ученые пришли к выводу, что большинство долгожителей объединяют общие факты биографии, учитываются даже хобби и личная жизнь. Наши привычки действительно могут повлиять на объем мозга и крепкую память, говорят эксперты.Как прожить дольше, при этом оставаясь в здравом уме и сохранив крепкую память? Этим вопросом ученые из разных стран озадачиваются уже не первое десятилетие. Эксперты регулярно проводят исследования, чтобы раскрыть тот самый секрет долгой и счастливой жизни.К разгадке сильно приблизились группа исследователей из Мадридского политехнического университета. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие люди в возрасте 70–85 лет без неврологических и психиатрических расстройств. Таких еще называют «суперстариками». Их данные сравнили с обычными долгожителями в возрасте около 82 лет с нарушениями в работе памяти и другими «болячками». Работа опубликована в журнале The Lancet Healthy Longevity.В расчет шло все: анализы, тесты, данные о предках и образе жизни обследуемых. И кое-что общее между супердолгожителями нашлось.образованием;хорошим положением в обществе;без финансовых сложностей;с регулярной физической активностью в течение дня.И в этом есть логика: социальная и физическая нагрузки считаются профилактикой деменции.А еще среди долгожителей с ясным умом много музыкантов и разведенных, но не одиноких людей. Они самостоятельны в быту и любят прогулки в быстром темпе.«Но это все лирика. Что же с научной точки зрения? У бодрых дедушек и бабушек по сравнению с их сверстниками больший объем гиппокампа, более толстая передняя поясная кора и меньше атрофия коры головного мозга. А объем серого вещества в областях мозга, связанных с памятью, такой же, как у их молодых внуков», — говорит Зухра Павлова.Конечно, многое зависит от генов, но образование, игра на музыкальных инструментах и забота о личном счастье еще никому не вредили. А там кто знает, может, и вам откроется тайна долголетия. Начинайте менять свои привычки сегодня, не ждите очередного понедельника.Как «запустить» нейроны в мозгеПервым делом пора развеять миф о том, что человек использует мозг только на 5-10%. Во время одного действия — да, но не за всю жизнь. Наш мозг использует всю свою мощь.Как же стать более внимательным, стрессоустойчивым или развить другие качества? Профессор биологического факультета МГУ им. Ломоносова, выдающийся исследователь Вячеслав Дубынин считает, что большинству людей достаточно соблюдать три условия:быть упорным и трудолюбивым;любить свое дело;уметь его хорошо делать.При этом то, что нам нравится и у нас получается, на 40-60% обусловлено генами.И обязательно пробуйте новое, несмотря на лень и страхи! Например, разучите танец. Мозг любит движение, ему интересно делать какие-то новые дела.Те части нейросети, которые мало используются, постепенно упрощаются, контакты между нейронами разрываются. Человек со временем деградирует и может разучиться делать то, что давно не практиковал. Новая же информация, наоборот, бодрит нейросети.

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