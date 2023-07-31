Врач Андреева: кусание ногтей может испортить зубы - «никогда не делайте этого»

Врач предупредила тех, кто грызет ногти, поскольку обычная привычка может привести к проблемам со здоровьем полости рта.Если вам скучно или вы испытываете стресс, грызть ногти может показаться идеальным пластырем. Грызть ногти — довольно распространенная привычка у взрослых: по оценкам, от 20 до 30 процентов населения занимаются этой практикой.Хотя причины, по которым люди начинают, часто различаются, согласно одной из теорий, это помогает им регулировать свои эмоции. Однако, по словам эксперта, механизм преодоления, который почти всегда зарождается в детстве, может означать плохие новости для вашей улыбки.Такая практика может привести к повреждению зубов и воздействию бактерий.«Никогда не делайте этого, если хотите здоровые зубы. Кусание ногтей может привести к деформации зубов и даже к их поломке»., - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Из-за этого ваши зубы крошатся и ломаются, но также под вашими ногтями так много бактерий.Дети и подростки кажутся наиболее склонными к грызению ногтей: по некоторым оценкам, почти 40 процентов детей и почти половина подростков грызут ногти.Хотя это может быть легче сказать, чем сделать, есть некоторые приемы, которые могут помочь вам начать работу.Врач Андреева рекомендует следующее, чтобы отучиться грызть ногти:Держите ногти коротко подстриженнымиНанесите на ногти лак для ногтей с горьким вкусомЗамените привычку грызть ногти полезной привычкойОпределите свои триггеры (выяснив, что заставляет вас грызть ногти, вы сможете понять, как избежать таких ситуаций).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки