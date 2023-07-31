Кардиолог Жито назвал три распространенные причины, почему может болеть сердце

Чувство жжения в грудине, распирания или другие неприятные ощущения — все это мы зачастую принимаем за сердечную боль. О самых распространенных причинах такой симптоматики рассказал врач Алексей Жито.Сердечные боли могут возникать при эмоциональной или физической нагрузке. Появляется чувство тяжести или жжения в груди, все это отдает в руку. Длительность боли сравнительно небольшая, от нескольких минут до нескольких часов. Проходит она в покое или после приема определенных препаратов, расширяющих сосуды сердца, например нитроглицерина.«Боль в сердце может быть вызвана различными причинами. Внимательно относитесь к сигналам своего организма, за некоторыми незначительными симптомами могут скрываться серьезные заболевания. Давайте разберем несколько распространенных причин, почему может болеть сердце», — говорит кардиолог.Ишемическая болезнь сердцаМеханизм боли в сердце чаще всего связан с недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы. Это может происходить из-за окклюзии коронарных артерий, обеспечивающих орган кровью и кислородом. Это состояние и называется ишемией миокарда.Когда кровеносный сосуд спазмирован или сужен за счет атеросклеротической бляшки, сердечная мышца не получает достаточно крови и кислорода. Это вызывает неприятные ощущения, которые могут быть описаны как давящая, жгучая, сжимающая боль за грудиной, известная как стенокардия.Боль может также иррадировать и в другие области тела:плечо;лопатку;шею;кисть;пальцы рук;левую половину головы.«Стенокардия может быть вызвала нагрузками или стрессом. Она обычно проходит с отдыхом или после приема препаратов. Однако если ишемия продолжается долго, то это может привести к инфарку миокарда", - говорит Алексей Жито.Воспалительные заболевания сердцаМиокардит часто характеризуется воспалительной реакцией в сердечной мышце, которая развивается по различным причинам. Например, это могут быть инфекционные заболевания, кардиотоксины, лекарственные препараты, системные заболевания.Это приводит к разрушению клеток и повреждению ткани сердца. Для миокардита характерна боль в груди, в области сердца, человек страдает от ноющей или приступообразной боли. Воспаление в миокарде может раздражать нервные окончания, которые находятся в сердце. Это вызывает ощущение боли или дискомфорта в груди. Чем обширнее область воспаления, тем более интенсивные боли.Нередко при вирусных инфекциях или системных повреждениях возникает перикардит — воспаление околосердечной сумки, которое может характеризоваться схожей симптоматикой.Заболевания клапанов сердцаПоражения клапанного аппарата, такие как аортальный стеноз, также могут вызвать боли в области сердца. Когда клапаны органа становятся неспособными полноценно выполнять свою функцию, возникает растяжение стенок сердца и крупных сосудов.Это может вызывать боль из-за стимуляции рецепторов в сердце и сосудов, что приводит к расширению и сужению последних. Клапанные пороки могут приводить к препятствию нормального кровотока в сердце, что может вызвать ишемическую боль.Ишемия возникает, когда миокард (сердечная мышца) недостаточно снабжается кислородом и питательными веществами из-за ограниченного кровотока. Когда клапаны сердца не работают должным образом, сердцу может потребоваться больше усилий, чтобы перекачивать кровь. Это может приводить к перегрузке сердца и вызывать боль и дискомфорт.

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