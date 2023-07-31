Витамин В 3 – лекарство для нервных клеток

Если вас одолевают кожные заболевания, если вы без особой причины нервничаете и разражаетесь, а кроме того, страдаете поносом, то вам наверняка не хватает всего лишь витамина В3.Иногда встречаются люди, которые постоянно или время от времени страдают кожными заболеваниями. Кроме того, они часто бывают раздражительными, а то и впадают в депрессию. Вдобавок ко всему и нередко возникает расстройство желудка. Такие пациенты получают от врача рецепт и берут в аптеке три различных лекарства: от поноса, от кожной болезни и «от нервов». В последующие несколько недель или месяцев они пытаются без видимого успеха лечить свои недуги. Тогда их направляют к узким специалистам: по желудочно-кишечным, по кожным заболеваниям и к невропатологу. Те проводят тщательное обследование и выписывают новые лекарства.Природное лекарство Ниацин или витамин В3Постоянные хождения по врачам и множество бутылочек, ампул и упаковок с таблетками становятся неотъемлемой частью этого жалкого существования, из которого не видно выхода. А ведь порой таким пациентам не хватает всего лишь витамина В3.Раньше его называли лекарством от пеллагры, потому что им лечили население тех стран, где основным продуктом питания является кукуруза, в которой почти нет ниацина. У больных пеллагрой появляются волдыри и гнойнички, они страдают от желудочных и головных болей, депрессии, бессонницы.Многие из нас, возможно, тоже больны пеллагрой, правда, в скрытой или легкой форме. При нехватке ниацина в первую очередь поражаются кожа, кишечник и нервная система.Если вас одолевают кожные заболевания, если вы без особой причины нервничаете и разражаетесь, а кроме того, страдаете поносом, то вам наверняка не хватает всего лишь витамина В3.Что такое ниацин?Ниацин — общее название двух разновидностей веществ, в которых встречается этот витамин, никотиновой кислоты и никотинамида. Это белое водорастворимое и очень стойкое вещество. С ним ничего не могут поделать ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Причина в том, что эта молекула, содержащая азот, очень проста по своей химической структуре. Природа создала ее, так же как и молекулу витамина С, чрезвычайно подвижной. В 70 триллионах клеток человеческого тела она играет такую важную роль, что ей просто необходимо как можно быстрее пройти путь от пищевой массы до клеток организма.Простое химическое строение помогает еще и тем, что свободным радикалам не так-то просто выловить этот витамин в потоке крови и разрушить его, как это часто случается с «крупными» молекулами. Такие изумительные свойства витамина В3 делают его особенно ценным. Скорость, с которой ниацин способен лечить болезни, сравнима только с эффективностью витамина С.Первые признаки нехватки ниацина (витамина В3)УтомляемостьМышечная слабостьОтсутствие аппетитаИзменения кожи, кожные болезниНеприятный запах изо ртаЯзвы во рту и на губахГоловные болиПлохой сонРассеянностьДепрессивное состояниеПовышенная чувствительность десенПоносТошнотаЖаль, что природа не умеет говорить. Иначе бы она на каждом шагу заклинала: «Не бегите сразу к врачам! Попробуйте сначала моего лекарства!» Природные лекарства таковы: микроэлементы, минеральные вещества, белок и, прежде всего, витамины!В каких пищевых продуктах содержится ниацинБольше всего ниацина в постном мясе, печени, рыбе, птице, а также в яйцах и в несколько меньшей степени, в молоке и овощах. Зерна злаковых культур, особенно кукурузы, хотя и содержат достаточное количество витамина, но в связанной форме, которая практически не усваивается организмом.Когда речь идет о таких важных питательных веществах, природа не рискует. Другими словами, она не может рассчитывать на то, что живое существо всегда найдет себе постного мяса или печени. Поэтому природа позаботилась о том, чтобы люди сами могли производить ниацин в процессе обмена веществ из аминокислоты триптофана, содержащейся преимущественно в мясе, рыбе, птице, а также в твороге. Из 60 миллиграммов триптофана в процессе обмена веществ можно выработать один миллиграмм ниацина.Ни один другой витамин, да и вообще никакое другое питательное вещество, в процессе обмена веществ не подбирается так близко к границам психики, как ниацин. В то время как другие витамины, например С или В6, активизируют действие психогормонов, так сказать, извне, ниацин сам участвует в биосинтезе таких гормонов. В этом-то и заключается его необычность.Дело в том, что из триптофана в процессе обмена веществ образуется нервный раздражитель серотонин, который воздействует на наш сон и настроение. Поскольку ниацин абсолютно незаменим для производства энергии в клетках тела, то при его дефиците значительная доля триптофана превращается в ниацин. А это в свою очередь ведет к нехватке серотонина и, как следствие, к бессоннице, плохой концентрации внимания, подавленности, нервозности, вплоть до сильной депрессии, галлюцинаций и даже шизофрении. И все это при том, что большинство из нас и без того страдает дефицитом триптофана.Но когда природа оказывается перед дилеммой, что важнее — ясный рассудок или жизнеспособное тело, она всякий раз решает в пользу последнего.Приоритет клеточного дыхания — закон природы. Это гарант жизни как таковой. В сложном мире гормонов есть немало других примеров того, что наше хорошее настроение для природы не в счет, когда на карту поставлена сама жизнь.Просто удивительно, какое активное участие этот маленький кудесник принимает в работе нашей непостижимо сложной фабрики жизни. Ниацин — одно из важнейших веществ, предназначенных для транспортировки электронов и производства энергии в живой клетке. При этом ферменты ниацина и рибофлавина образуют мостик, по которому атомы водорода переправляются в «топку». Без ниацина очень быстро отмирают большие участки тканей, и под угрозу ставится сама жизнь.Но если мы будем правильно питаться, употребляя в пищу полноценные продукты с большим содержанием витаминов, то обеспечим приток многих триллионов молекул ниацина к клеткам, а тем самым и достаточное количество энергии, здоровое кровообращение и нормальную мышечную деятельность.Витамин В3 встречается главным образом в постном мясе, печени, рыбе, птице, яйцах, молоке, а также в семенах злаковых культур.Как ниацин попадает в клетки телаКак и все другие водорастворимые витамины, ниацин не может накапливаться в организме, так как вымывается с кровью и выводится вместе с мочой. Но поскольку 70 триллионов клеток тела круглосуточно нуждаются в ниацине, необходимо позаботиться о том, чтобы витамин В постоянно присутствовал в пище.К счастью, этот витамин быстро усваивается в кишечнике и до поры до времени складируется в печени, а затем направляется в клетки. Однако в продуктах питания концентрация чистого ниацина не особенно высока. Поэтому в процессе веществ используются запасы триптофана, из которого производится ниацин. Таким образом, вряд ли имеет смысл рассчитывать норму потребления ниацина исходя только из продуктов питания. И все же, независимо от того, попал к нам ниацин прямо из бифштекса или окольными путями произведен из триптофана, он попадает с кровью в самые отдаленные уголки тела.Белок триптофан особенно важен для психического здоровья человека. Ни один другой белок не оказывает такого успокаивающего действия на организм, как триптофан.Как действует ниацинВитамин присоединяется к белкам, оживляет их и создает совместно с ними несколько сотен различных ферментов, которые усердно трудятся, разжигая триллионы «печей» в клетках организма. Там превращаются в энергию запасы углеводов, жиров и белков.Хотя ниацин можно получить непосредственно из продуктов питания, он может производиться и из белка триптофана. Ни одно другое белковое вещество не оказывает такого успокаивающего воздействия на организм, как триптофан. Можно даже сказать, что природа создала его именно с той целью, чтобы противодействовать возбуждающему действию других белков. Чем больше триптофана расходуется на получение энергии, тем меньше его остается для успокоения нервов и хорошего сна. Таким образом, ниацин, с одном стороны, помогает снабжать организм энергией, а с другой — регулирует наше душевное состояние. Это единственный витамин, который входит составной частью в гормональный обмен.Наш организм может сам производить витамин В3 из аминокислоты триптофана. Триптофан содержится главным образом в мясе, рыбе, птице, а также в твороге. Если слишком много триптофана расходуется на получение энергии, то его может не хватить для обслуживания нервной системы.Сколько нужно ниацина?Детям и подросткам ежедневно требуется от 5 до 12 мг ниацина, взрослым на каждые 1000 потребленных калорий — около 6,6 мг, то есть для женщин это составит 13-15 мг, для мужчин 15-20 мг. Тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, необходима повышенная доза витамина. Это относится также к беременным и кормящим женщинам.Что необходимо учитыватьНеумеренное потребление сахара, сладостей или сладких напитков ведет к потере ниацина. В организме ниацин не может запасаться впрок. Излишки витамина выводятся с мочой. Поэтому надо постоянно заботиться о пополнении его запасов.Для чего нужен ниацин (витамин В3)Клеточное дыхание, клеточная энергияКровообращениеУглеводный, жировой и белковый обмен веществНастроениеСонДеятельность сердцаКонтроль за содержанием холестеринаМышцыСоединительная тканьПроизводство желудочного сокафункции пищеварительного тракта.

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