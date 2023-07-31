Врач Демьяновская: наиболее опасна для организма передозировка витаминов А и D
В интервью Екатерины Демьяновской прозвучали пояснения о последствиях избыточного приема разных витаминов. Наиболее опасной для организма медик назвала передозировку витаминов А и D. Эти жирорастворимые витамины обладают свойством накапливаться в печени, и такой избыток вполне способен вызвать интоксикацию, способствовать токсическому повреждению тканей, нарушению в работе внутренних органов.
Возможные последствия передозировка витамина D:
повреждение почек и сосудов
накопление кальция в органах и суставах
тошнота и рвота
головная боль
утомляемость
боли в костях и мышцах
потеря аппетита.
Возможные последствия передозировка витамина А:
неврологические нарушения: головная бол
сонливость
раздражительность
нарушения функций печени и почек
разрушение костной ткани, риск переломов
боль в суставах.
Демьяновская добавила, что передозировка другими витаминами также нежелательна и вредна. При избытке витамина C нарушается работа пищеварения и возникает аллергическая реакция, повышается риск мочекаменной болезни. Чрезмерное потребление витаминов группы B ведет к неврологическим расстройствам, проблемам с кожей.
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