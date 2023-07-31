Врач Демьяновская: наиболее опасна для организма передозировка витаминов А и D

Врач Екатерина Демьяновская: передозировка разных витаминов вредит работе внутренних органов.В интервью Екатерины Демьяновской прозвучали пояснения о последствиях избыточного приема разных витаминов. Наиболее опасной для организма медик назвала передозировку витаминов А и D. Эти жирорастворимые витамины обладают свойством накапливаться в печени, и такой избыток вполне способен вызвать интоксикацию, способствовать токсическому повреждению тканей, нарушению в работе внутренних органов.Возможные последствия передозировка витамина D:повреждение почек и сосудовнакопление кальция в органах и суставахтошнота и рвотаголовная больутомляемостьболи в костях и мышцахпотеря аппетита.Возможные последствия передозировка витамина А:неврологические нарушения: головная болсонливостьраздражительностьнарушения функций печени и почекразрушение костной ткани, риск переломовболь в суставах.Демьяновская добавила, что передозировка другими витаминами также нежелательна и вредна. При избытке витамина C нарушается работа пищеварения и возникает аллергическая реакция, повышается риск мочекаменной болезни. Чрезмерное потребление витаминов группы B ведет к неврологическим расстройствам, проблемам с кожей.

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