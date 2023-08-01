Терапевт Соломатина рассказала об опасности сидячего образа жизни

Об опасностях сидячего образа жизни и его влиянии на здоровье рассказала врач-терапевт Елена Соломатина. Она подчеркнула, что такой образ жизни увеличивает риск развития диабета, варикозного расширения вен и болезней суставов.Сидячий образ жизни приводит к недостаточному расходованию калорий и набору лишнего веса, что может стать причиной множества заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы и диабет, отметила специалист. Кроме того, по ее словам, при сидячем образе жизни страдают суставы, так как не получают достаточно питательных веществ из-за плохого кровотока, вызванного недостаточной физической активностью.Соломатина отметила, что сердце, как мышца, должно постоянно работать, чтобы качать кровь по сосудам. Если этого не происходит, возникает перегрузка сердца, а также риск развития варикозного расширения вен, даже у лиц без генетической предрасположенности к этому заболеванию.Для предотвращения опасных последствий, врач рекомендует часто выполнять физические упражнения в течение рабочего дня. Например, можно сидя на стуле делать упражнения для спины и плечевых суставов. Главное – почувствовать, как мышцы напрягаются и суставы разминаются, резюмировала доктор.

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