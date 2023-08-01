Эндокринолог Гуреева объяснила, подходит ли белковый хлеб диабетикам

Да, белковый хлеб может быть хорошим выбором для диабетиков. Он содержит меньше углеводов и больше белка, чем традиционный белый хлеб.Более низкий гликемический индекс белкового хлеба может привести к более медленному повышению уровня сахара в крови, что полезно для диабетиков. Также важно учитывать индивидуальные реакции организма и соблюдать сбалансированную диету в целом.Белковый хлеб для диабетиков: на это стоит обратить вниманиеБелковый хлеб часто рекламируют как низкоуглеводную альтернативу традиционному белому хлебу. В нем больше белка и меньше углеводов, что на первый взгляд кажется перспективным вариантом для диабетиков."Содержащиеся в нем белки и волокна могут замедлить повышение уровня сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости"., - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Однако пригодность белкового хлеба для диабетиков зависит от различных факторов. Прежде всего, важно внимательно проверить список ингредиентов. Некоторые виды белкового хлеба могут содержать скрытые ингредиенты, такие как мальтодекстрин или другие углеводы, которые могут негативно повлиять на уровень сахара в крови.Поэтому это имеет смысл, если вы ищете сорта хлеба с низким гликемическим индексом.Следует учитывать и количество потребляемого белкового хлеба."Несмотря на то, что в нем меньше углеводов, вы все равно должны потреблять его в умеренных количествах, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в оптимальном диапазоне".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки