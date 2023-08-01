Волосы - неотъемлемая часть нашего внешнего облика, и для многих из нас их потеря может вызывать беспокойство. Однако, важно понимать, что определенное количество потери волос является естественным процессом, связанным с ростом новых волос.Но как определить, что количество выпадающих волос выходит за пределы нормы?Какова норма выпадения волос в деньНаши волосы растут не одновременно, каждый из них находится в своей фазе жизненного цикла. Большая часть (до 90%) в фазе роста — анагена, еще 1% в стадии перехода, или катагена, а остальные в стадии покоя — телогена.Находящиеся в последней естественным образом выпадают как отжившие своё. Обычно это 100–150 волос каждый день.Когда они длинные, это может быть заметнее на расчёске или в сливе раковины, но всё равно не обязательно говорит о чём?то тревожном.Почему может выпадать больше волосПричина проста: слишком много волос сразу оказалось в фазе телогена. Например, так бывает на 3–4?й месяц после родов. Во время беременности волосы обычно дольше остаются в стадии роста, а потом приблизительно в одно время должны выпасть. Выглядит это страшно, но это естественный процесс. Это называется телогеновой алопецией.Чрезмерное выпадение также встречается после:сильного стресса;резкого похудения на 10 и более кг;болезни с высокой температурой;операции;окончания приёма противозачаточных.Обычно поредение волос заметно не сразу, а приблизительно через 30–60 дней, и в течение 6–9 месяцев густота восстанавливается. Но если причина не устранена — например, не проходит стресс или затяжная болезнь, то выпадение продолжается.Почему волосы могут не растиЕсли волосам что?то мешает расти, то это называется анагеновой алопецией. Так происходит из?за:наследственной предрасположенности;слишком сильной реакции иммунной системы, которая атакует собственные волосяные фолликулы;некоторых лекарств, таких как химиотерапия;причёсок, которые слишком стягивают волосы, например высокого хвоста или африканских косичек;агрессивных уходовых средств;привычки выдёргивать волосы (трихотилломания).Если проблема в лекарствах или уходовых средствах, то после их отмены волосы снова начнут расти. В других же случаях лечение может помочь не всегда. Об этом расскажет врач?дерматолог, который занимается трихологией — наукой о болезнях волос и кожи головы.Когда стоит обратиться к врачуЗапишитесь к врачу?трихологу, если вас беспокоит состояние волос. Самому определить норму очень сложно, а эта ситуация обычно очень нервирует. Не обязательно переживать в одиночестве, если вы чувствуете, что выпадение волос влияет на вашу жизнь.

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