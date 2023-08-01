Какова норма выпадения волос
Но как определить, что количество выпадающих волос выходит за пределы нормы?
Какова норма выпадения волос в день
Наши волосы растут не одновременно, каждый из них находится в своей фазе жизненного цикла. Большая часть (до 90%) в фазе роста — анагена, еще 1% в стадии перехода, или катагена, а остальные в стадии покоя — телогена.
Находящиеся в последней естественным образом выпадают как отжившие своё. Обычно это 100–150 волос каждый день.
Когда они длинные, это может быть заметнее на расчёске или в сливе раковины, но всё равно не обязательно говорит о чём?то тревожном.
Почему может выпадать больше волос
Причина проста: слишком много волос сразу оказалось в фазе телогена. Например, так бывает на 3–4?й месяц после родов. Во время беременности волосы обычно дольше остаются в стадии роста, а потом приблизительно в одно время должны выпасть. Выглядит это страшно, но это естественный процесс. Это называется телогеновой алопецией.
Чрезмерное выпадение также встречается после:
сильного стресса;
резкого похудения на 10 и более кг;
болезни с высокой температурой;
операции;
окончания приёма противозачаточных.
Обычно поредение волос заметно не сразу, а приблизительно через 30–60 дней, и в течение 6–9 месяцев густота восстанавливается. Но если причина не устранена — например, не проходит стресс или затяжная болезнь, то выпадение продолжается.
Почему волосы могут не расти
Если волосам что?то мешает расти, то это называется анагеновой алопецией. Так происходит из?за:
наследственной предрасположенности;
слишком сильной реакции иммунной системы, которая атакует собственные волосяные фолликулы;
некоторых лекарств, таких как химиотерапия;
причёсок, которые слишком стягивают волосы, например высокого хвоста или африканских косичек;
агрессивных уходовых средств;
привычки выдёргивать волосы (трихотилломания).
Если проблема в лекарствах или уходовых средствах, то после их отмены волосы снова начнут расти. В других же случаях лечение может помочь не всегда. Об этом расскажет врач?дерматолог, который занимается трихологией — наукой о болезнях волос и кожи головы.
Когда стоит обратиться к врачу
Запишитесь к врачу?трихологу, если вас беспокоит состояние волос. Самому определить норму очень сложно, а эта ситуация обычно очень нервирует. Не обязательно переживать в одиночестве, если вы чувствуете, что выпадение волос влияет на вашу жизнь.
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