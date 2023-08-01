Нутрициолог Строков назвал 6 продуктов, вызывающих стресс, нервозность и панические атаки

Некоторые продукты могут вызывать стресс и даже вызывать нервозность и приступы паники.Эти продукты могут вызвать стрессПодсластитель"Подсластитель на первом месте. Потому что он содержит аспартам и очень похож на наши гормоны стресса, поэтому он может вызывать головные боли и дискомфорт", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Черный чайЧерный чай содержит щавелевую кислоту, которая снижает содержание минералов в костях. они могут боль в спине вызывают стресс, особенно когда вы сидите в школе или на работе.Мармеладный мишкаМармеладные мишки просто восхитительны и мало кто хочет обходиться без них."К сожалению, есть одна загвоздка: краситель тартрацин (Е 102) может нарушить наш метаболизм в мозгу. Это заставляет вас нервничать".Фруктовый сокФруктоза вызывает повышенный уровень адреналина — если вы вообще и так уже нервничаете, это может спровоцировать дополнительные приступы паники .СалямиСалями содержит гистамины и поэтому является настоящим триггером стресса."Поскольку они расширяют кровеносные сосуды, вы можете испытывать головокружение или головные боли".Соевый соусСоевый соус является незаменимой частью кухни и абсолютно необходим, особенно в азиатской кухне. Но он также содержит глютен, который может вызвать сильную нагрузку на кишечник и вызвать раздражение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки