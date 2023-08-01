Нутрициолог Строков назвал 6 продуктов, вызывающих стресс, нервозность и панические атаки
Эти продукты могут вызвать стресс
Подсластитель
"Подсластитель на первом месте. Потому что он содержит аспартам и очень похож на наши гормоны стресса, поэтому он может вызывать головные боли и дискомфорт", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .
Черный чай
Черный чай содержит щавелевую кислоту, которая снижает содержание минералов в костях. они могут боль в спине вызывают стресс, особенно когда вы сидите в школе или на работе.
Мармеладный мишка
Мармеладные мишки просто восхитительны и мало кто хочет обходиться без них.
"К сожалению, есть одна загвоздка: краситель тартрацин (Е 102) может нарушить наш метаболизм в мозгу. Это заставляет вас нервничать".
Фруктовый сок
Фруктоза вызывает повышенный уровень адреналина — если вы вообще и так уже нервничаете, это может спровоцировать дополнительные приступы паники .
Салями
Салями содержит гистамины и поэтому является настоящим триггером стресса.
"Поскольку они расширяют кровеносные сосуды, вы можете испытывать головокружение или головные боли".
Соевый соус
Соевый соус является незаменимой частью кухни и абсолютно необходим, особенно в азиатской кухне. Но он также содержит глютен, который может вызвать сильную нагрузку на кишечник и вызвать раздражение.
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