Нутрициолог Строков назвал 6 продуктов, вызывающих стресс, нервозность и панические атаки

Некоторые продукты могут вызывать стресс и даже вызывать нервозность и приступы паники.

Эти продукты могут вызвать стресс

Подсластитель

"Подсластитель на первом месте. Потому что он содержит аспартам и очень похож на наши гормоны стресса, поэтому он может вызывать головные боли и дискомфорт", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .

Черный чай

Черный чай содержит щавелевую кислоту, которая снижает содержание минералов в костях. они могут боль в спине вызывают стресс, особенно когда вы сидите в школе или на работе.

Мармеладный мишка

Мармеладные мишки просто восхитительны и мало кто хочет обходиться без них.

"К сожалению, есть одна загвоздка: краситель тартрацин (Е 102) может нарушить наш метаболизм в мозгу. Это заставляет вас нервничать".

Фруктовый сок

Фруктоза вызывает повышенный уровень адреналина — если вы вообще и так уже нервничаете, это может спровоцировать дополнительные приступы паники .

Салями

Салями содержит гистамины и поэтому является настоящим триггером стресса.

"Поскольку они расширяют кровеносные сосуды, вы можете испытывать головокружение или головные боли".

Соевый соус

Соевый соус является незаменимой частью кухни и абсолютно необходим, особенно в азиатской кухне. Но он также содержит глютен, который может вызвать сильную нагрузку на кишечник и вызвать раздражение.

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