Почему нельзя втягивать живот

Ученым и медикам давно известно, что некоторые состояния здоровья, а также излишнее напряжение могут приводить к дисбалансу мышц живота. С течением времени из-за этого может возникать так называемый «синдром песочных часов».Это пагубное изменение структуры брюшной стенки, приводящее к образованию видимой жировой складки в середине живота. Кроме неприятного визуального эффекта, это изменение пагубно влияет на внутренние органы и другие части тела.Выделяют 4 главные причины синдрома песочных часов. Одной из них является неприятие своего тела. Специалисты рекомендуют не втягивать живот. Лучше всего с «синдром песочных часов» следует бороться путем упражнений, йоги и пилатеса, которые укрепляют все основные мышцы.

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