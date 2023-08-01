Почему нельзя втягивать живот
Это пагубное изменение структуры брюшной стенки, приводящее к образованию видимой жировой складки в середине живота. Кроме неприятного визуального эффекта, это изменение пагубно влияет на внутренние органы и другие части тела.
Выделяют 4 главные причины синдрома песочных часов. Одной из них является неприятие своего тела. Специалисты рекомендуют не втягивать живот. Лучше всего с «синдром песочных часов» следует бороться путем упражнений, йоги и пилатеса, которые укрепляют все основные мышцы.
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