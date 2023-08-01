Кардиолог Кореневич рассказала, почему в жару скачет давление: погода здесь ни при чем

Многие привыкли связывать свое плохое самочувствие в жару со скачками артериального давления. Но температура воздуха, скорее всего, здесь не играет роли. Наоборот, в жаркую погоду давление не повышается, а снижается.Как рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич, летом даже здоровые люди могут чувствовать себя некомфортно — все потому, что у большинства россиян нет привычки к жаре и яркому солнцу. Однако не стоит списывать на жару повышение артериального давления, они никак не связаны друг с другом.«Не важно, какое давление покажет прибор, плохое самочувствие легко объяснить скачком давления. Ведь больше никаких очевидных причин, почему мне так плохо, нет. Однако изменения давления не являются причиной плохого самочувствия. Скачки давления — это всегда последствия. Причина плохого самочувствия точно не в давлении», - объясняет Анна Кореневич в своем телеграм-канале.По словам специалиста, в норме сердечно-сосудистая система реагирует на жару противоположным способом: артериальное давление снижается.«Это происходит потому, что мелкие сосуды (подкожные капилляры) от жары расширяются, тем самым охлаждая тело, объем сосудистого русла увеличивается, давление уменьшается, частота сердечных сокращений увеличивается. Это нормальная реакция организма, когда тело нагревается. Если на жаре у вас подскочило давление, то жара здесь точно ни при чем. Вернее, так: сама по себе температура воздуха не имеет значения», — говорит кардиолог.В чем тогда причина?По словам Анны Кореневич, часто причина скачков давления лежит на поверхности, но в полной мере не осознается человеком. Это может быть, например, конфликт на работе, неудача или другие неприятности.«Если вы нервничаете, переживаете и при этом жарко, то причина давления — это ваши переживания, а не жара. От жары давление снижается», — еще раз подчеркнула врач.Что делатьПо словам кардиолога, при скачке давления в жару сразу пить гипотензивные таблетки бессмысленно. Самое первое и важное средство — перестать нервничать и успокоиться, тогда давление начнет само постепенно снижаться.Если же сейчас у вас вроде бы нет очевидных переживаний и стрессов, а давление все равно подскочило? По мнению врача, причина все равно есть, только она может быть от вас скрыта — в подсознании.«Для нашего подсознания нет будущего или прошлого. Оно всегда здесь и сейчас. Например, тридцать или, может быть, даже пятьдесят лет назад, когда вам было пять лет, с вами произошло что-то страшное. Причем сейчас, будучи взрослым человеком, вы не чувствуете там опасности, а для сознания пятилетнего ребенка это была прямая угроза жизни. Например, мама потеряла вас в магазине или на рынке буквально на пять минут, но за эти пять минут вы испытали настоящий ужас: мама больше не вернется. Для пятилетнего ребенка это верная смерть. Не так ли? Ваше подсознание запомнило все, что там происходило, до мельчайших подробностей. Все звуки, запахи, картинки, людей и обстановку. Все, что записало ваше подсознание, может быть триггером. Что это значит? Что любая мелочь, например жара (там тоже было душно и жарко), может активировать в подсознании тот страх и ужас, который вы испытали в тот далекий для вас, но не для вашего подсознания момент», — объясняет специалист.И в этом случае плохое самочувствие в жару можно объяснить естественными реакциями в организме: внезапно возникший страх, казалось бы, в совершенно безопасной обстановке, то есть без объективных причин, может спровоцировать выброс адреналина в кровь и ухудшение самочувствия.Если у вас часто давление скачет само по себе, по мнению кардиолога, жара, ретроградный Меркурий или магнитные бури здесь точно ни при чем. Чтобы найти причину такого состояния, специалист советует обратиться к кардиологу и пройти обследование. Если же причина вроде бы найдена и даже назначено лечение, но легче вам не становится, стоит обратиться к психотерапевту и поискать причину скачков давления в подсознании.«Если найти эту причину и как следует ее проработать, то любые триггеры, например жара, перестанут работать и ваше самочувствие вместе с давлением вернутся в норму», — добавила Анна Кореневич.

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