«Не всегда приступ — это астма»: что делать, если человеку вдруг стало трудно дышать

Шумное дыхание, одышка, свисты на вдохе и резкое недомогание — таким может быть приступ бронхиальной астмы. Астматики со стажем умеют его купировать, но если человек впервые встретился с подобным, то это опасно.Бронхиальная астма — распространенное заболевание. Уже сейчас число астматиков во всем мире превышает 300 миллионов. Врачи предупреждают: фатальный приступ астмы может случиться в любую минуту. О том, что его провоцирует и как вести себя, чтобы не допустить осложнений, рассказала врач общей практики Елена Горина.Не аллергия, а хроническая болезнь«Многие люди уверены, что бронхиальная астма — это одна из форм аллергии. Но это не совсем верно с точки зрения медицины, — объясняет врач. — Бронхиальная астма — это хроническое поражение нижних дыхательных путей, при котором основная проблема — это воспалительный процесс, провоцирующий сужение бронхов, через которые проходит воздух (так называемая обструкция). Из-за того что воздуху сложно проходить через узкие отекшие бронхи, нужно прилагать усилия, поэтому человеку и становится трудно дышать.Во время приступов астмы бронхи сжимаются еще сильнее, и, если просвет не расширить, организм может сильно пострадать от недостатка кислорода. Обструкцию можно снимать лекарствами, а при правильном лечении воспалительный процесс реально и вовсе подавлять частично или полностью.В основе астмы — избыточная чувствительностьАстма возникает из-за формирования избыточной чувствительности стенок бронхов к внешним раздражителям или сигналам самого организма.Нередко болезнь имеет наследственную предрасположенность, но часто формируется и как результат воздействия неблагополучных внешних факторов — экологии, вредного производства или инфекций, которые затрагивают бронхи и легочную ткань.Могут негативно отразиться на состоянии бронхов контакты с аллергенами, особенно попадающими с током воздуха.Приступ — это не только кашель«Во время приступа астмы просвет бронхов сильно сужается, из-за этого человеку тяжело дышать, появляется одышка, мучительный сухой кашель, а каждый вдох сопровождается свистом. Симптомы настолько сильные, что человек не может продолжать заниматься своими делами. Как правило, он останавливается, старается присесть», — объясняет врач.Приступ возникает не просто так, обычно бронхи резко сужаются в ответ на попадание в организм определенного раздражителя.Провокаторы астмы индивидуальны: одни начнут задыхаться, если съедят что-то с арахисом в составе, другие — если выйдут на мороз. Кроме того, к распространенным пусковым факторам астмы относятся пыль, пыльца, плесень, аллергены из мочи, экскрементов, шерсти или слюны животных, табачный дым.«Как правило, человек вдыхает их с воздухом, и практически мгновенно ему становится хуже. Если ничего не предпринять, пациент может потерять сознание и даже умереть, когда приступ перейдет в астматический статус», — предупреждает Елена Горина.Помочь непростоОбычно пациенты с астмой всегда носят с собой ингалятор, который помогает быстро расслабить бронхи и восстановить нормальное дыхание. Его следует поместить человеку в рот и нажать на помпу, чтобы впрыснуть лекарство. Обычно это помогает быстро прийти в себя. Если ингалятор не удалось обнаружить или прошло более 10 минут, а ингаляция так и не помогла, нужно как можно скорее вызывать скорую.Вот что советует сделать доктор, если человеку вдруг стало трудно дышать:дать приток свежего воздуха — распахнуть окна;расстегнуть пуговицы или замок на одежде в области груди, ослабить галстук;помочь человеку принять вынужденное положение (сидя, с упором на руки),прекратить контакт с возможными провокаторами приступа (например, попросить выйти из помещения человека, от которого исходит запах духов).Не всегда приступ — это астмаЭти симптомы не всегда говорят о бронхиальной астме, причина может быть совершенно в другом, отмечает доктор.«Затрудненное дыхание, боль, чувство сдавления в груди, одышка или кашель также могут возникнуть при хронической обструктивной болезни легких, сердечной недостаточности, обострении вирусных инфекций и других состояниях. Понять, в чем причина ухудшения дыхания, может только врач во время очного приема», — говорит врач.Если у человека появились хрипы, тяжесть в груди, сухой кашель или одышка, следует обратиться за консультацией к терапевту. Он поможет разобраться в причине таких симптомов и при необходимости направит к профильному специалисту: пульмонологу, кардиологу, аллергологу.«Своевременная диагностика и адекватное лечение помогают избежать возможных жизнеугрожающих осложнений и сохранить здоровье», — резюмирует Елена Горина.

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