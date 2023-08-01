Избыток йода. Опасно ли это?
Потенциально опасной для организма человека, суточной дозой йода, врачи считают 1мг. А если его количество измеряется граммами, то она будет представлять уже смертельную угрозу. В природе, такое большое количество получить достаточно сложно. Этот микроэлемент в небольшой дозировке содержится в медикаментозных средствах, биологически активных добавках, рентгеноконтрастных веществах.
Чем грозит избыток йода в организме
В организме здорового человека предусмотрен природный механизм, защищающий щитовидную железу от избытка йода. Но, если слишком большое количество поступает постоянно или имеются сбои в эндокринной системе, то могут возникнуть заболевания. Неоднократный прием 2-3 мг йода в день, способен вызвать патологии щитовидной железы даже у совершенно здорового человека. При хронических процессах порог токсического воздействия понижен, у таких пациентов, даже меньшая дозировка йода может причинить серьезный вред здоровью.
К ним относятся:
тиреотоксикоз йодиндуцированный – избыточный синтез гормонов щитовидной железы;
йодиндуцированный гипотиреоз – нехватка собственных гормонов, вследствие прекращения щитовидкой их выработки.
Поэтому, специалисты категорически не рекомендуют самостоятельно пытаться восполнить дефицит элемента.
В качестве профилактики не следует:
1. Восполнять микроэлемент с помощью йодных «сеточек», так как он со временем накапливается в организме.
2. Капать его на пищевые продукты.
3. Принимать бесконтрольно БАДы, витаминные комплексы с не стандартизированной дозировкой йода, без назначения врача.
Следует помнить, что переизбыток микроэлемента в организме может привести к отравлению – йодизму, а очень большие дозы, вызвать летальный исход. При йодном отравлении часто возникает тошнота и рвота, головные боли и головокружения, чрезмерная потливость или наоборот, сильная сухость кожных покровов.
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