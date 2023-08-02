Кардиолог назвал неочевидную причину болей в области сердца

Терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов заявил, что боли в области сердца могут возникать при заболеваниях опорно-двигательной системы или воспалительных процессах в лёгких.«Кроме того, межрёберная невралгия может вызывать болевые ощущения, которые ошибочно принимаются за кардиалгию. Заболевания пищевода и поджелудочной железы, психоэмоциональные перегрузки, вызванные чрезмерным стрессом или депрессией, также могут стать причиной болевого синдрома в области сердца», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.По его словам, в таких случаях важно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение.«Как правило, сердечная боль сопровождается такими симптомами, как слабость, потливость, сердцебиение, нехватка воздуха и тревога», — пояснил Османов.

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