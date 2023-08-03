Как заподозрить дефицит витамина В12 и что делать, чтобы его предотвратить?

Наш организм нуждается в регулярном восполнении минералов и витаминов, чтобы поддерживать оптимальный уровень здоровья. Нельзя сказать, что какое-то вещество самое главное, они все важны, однако сегодня обратим внимание на витамин В12.Для того, чтобы эффективно функционировать, нашему организму нужно регулярное и разнообразное питание, полноценный отдых и глубокий сон. С едой мы получаем энергию, а также строительный материал для всех клеток и гормонов. Полноценное питание позволяет перекрыть все потребности в минералах и витаминах.Витамины, которые синтезируются в нашем организме или мы получаем с пищей, а также добавками, делятся на две группы: жирорастворимые и водорастворимые. В отличие от жирорастворимых, водорастворимые практически не запасаются организмом, они усваиваются сразу. Излишки просто выводятся естественным способом.Витамины группы В — группа питательных веществ, которые выполняют ряд жизненно важных функций в организме. У каждого из витаминов свои роли, но всех их объединяют два общих свойства:Несут ответственность за выработку энергии из углеводов, жиров и белков.В природе они не существуют по отдельности, только вместе.Витамины группы В относятся к водорастворимым витаминам, они практически не запасаются организмом, а излишки, то, что организму не нужно прямо сейчас, выводятся естественным способом. Поэтому важно следить за адекватным поступлением витаминов группы В с пищей или добавками (по показаниям врача).Но есть среди этой группы витамин, который имеет свойство запасаться, это витамин В12. Дело в том, что это вещество проникает в клетки печени и запасается в них. Считается, что витамина В12 хватит человеку примерно на 3-4 года, если случится так, что он перестанет поступать с пищей.Давайте разберемся, за какие функции отвечает витамин В12, зачем он нам нужен? В12 поступает к нам с пищей животного происхождения, а также синтезируется кишечными бактериями (однако из кишечника он всасывается плохо). В группе риска по дефициту В12 вегетарианцы (из-за ограничений в питании), пожилые люди (из-за плохой работы ЖКТ), курильщики, люди с иммунодефицитом, те, кто перенес операции ЖКТ, а также те, кто страдает длительной диареей по какой-то причине.В12 необходим для образования эритроцитов, синтезе гемоглобина, отвечает за иммунную функцию и полезен для работы половой системы. Особенно это важно для мужчин.Первые признаки дефицита витамина В12:чувство постоянной усталостилегкое несварение желудкаспутанность мыслейодышкаучащенное дыхание и сердцебиениевоспаленный или красный языкпотеря аппетитазамедление мышленияухудшение памяти (в последствии может привести к развитию деменции)депрессиячувство онемения или жжения в стопах ногКакие продукты помогут избежать дефицита витамина В12?Когда мы говорим о дефиците витаминов группы В, важно помнить, что ох мы получаем из продуктов животного происхождения. Именно поэтому вегетарианцы через несколько лет после исключения этих продуктов начинают испытывать его нехватку. Включайте в рацион субпродукты — в 100 г говяжьей печени около 20 суточных норм этого вещества. Также богаты В12 свиная печень, говяжьи почки. Не обходите стороной рыбный отдел: скумбрия, сардина, сельдь, кета, морской окунь, треска — все эти виды рыб обогатят ваш рацион витамином В12. Если же вы любите молочные продукты, отличным дополнением к рациону станет нежирный творог и твердые сыры. А если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, выбирайте продукты, обогащенные В12, или принимайте добавки по рекомендации доктора.

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