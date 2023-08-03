Кардиолог Османов: боль в области сердца не всегда означает проблемы с этим органом

Кардиолог Рустем Османов: болью в области сердца могут проявляться остеохондроз, болезни легких.Дискомфорт в грудной клетке с левой стороны нередко воспринимается как признак кардиологических нарушений, сердечного приступа. Но кардиолог Османов сообщил, что боль в области сердца не всегда означает проблемы с этим органом. В частности, подобную боль могут патологии опорно-двигательного аппарата – например, остеохондроз, грыжа, невралгия.«Межреберная невралгия может вызывать болевые ощущения, которые ошибочно принимаются за кардиалгию», - заметил специалист.Также врач указал на другие проблемы со здоровьем, при которых в груди может возникать боль, похожая на сердечную.Патологии пищевода.Болезни поджелудочной железы.Психоэмоциональные перегрузки, депрессия.Воспалительные процессы в легких.Османов добавил, что при сердечном заболевании человек испытывает не только боль в груди. В критической ситуации, помимо болевого синдрома, у него возникают проявления сильной слабости, потливости, учащенного сердцебиения, одышки, тревоги.

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