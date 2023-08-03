Тошнота, судороги и потеря сознания: к чему может привести жара и как от нее защититься

Изнуряющая жара вновь накрыла центральную Россию. По данным Гидрометцентра, в выходные, 3 и 4 августа, воздух в Москве прогреется до 34 градусов. Ранее MIR24.TV писал о том, как защитить от теплового удара своих питомцев. Сегодня расскажем, как жара влияет на людей – какие хронические заболевания обостряются, как защититься от перегрева пожилым и что надеть, если все же пришлось выйти на улицу.Главная опасность жары состоит в том, что нарушается естественная терморегуляция тела, говорит профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева. «Даже у здоровых людей это чревато судорогами, потерей сознания. Вот симптомы, которые должны насторожить: тошнота, спутанность сознания, учащение пульса, сильная головная боль, головокружение, внезапное чувство сильной усталости. В группе риска – люди с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и неврологическими заболеваниями. И, конечно, жара опасна для пожилых людей», – отмечает врач.Общие советы такие:не выходить из дома в период самой сильной жары;избегать физических нагрузок;отказаться от употребления жирной и жареной пищи;на улице обязательно носить головной убор и одежду светлых тонов;пить чистую воду в расчете 30-40 мл на килограмм веса;избегать сладких и газированных напитков.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки