Тошнота, судороги и потеря сознания: к чему может привести жара и как от нее защититься
Главная опасность жары состоит в том, что нарушается естественная терморегуляция тела, говорит профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева. «Даже у здоровых людей это чревато судорогами, потерей сознания. Вот симптомы, которые должны насторожить: тошнота, спутанность сознания, учащение пульса, сильная головная боль, головокружение, внезапное чувство сильной усталости. В группе риска – люди с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и неврологическими заболеваниями. И, конечно, жара опасна для пожилых людей», – отмечает врач.
Общие советы такие:
не выходить из дома в период самой сильной жары;
избегать физических нагрузок;
отказаться от употребления жирной и жареной пищи;
на улице обязательно носить головной убор и одежду светлых тонов;
пить чистую воду в расчете 30-40 мл на килограмм веса;
избегать сладких и газированных напитков.
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