Врач Пономарева объяснила, почему так важно употреблять электролиты
"Наиболее распространенные электролиты включают натрий, калий, кальций, магний, хлорид, фосфат и бикарбонат", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева
Ключевая роль электролитов в организме: больше, чем просто заряженные частицы
Электролиты могут показаться на первый взгляд незаметными частицами, но их роль в организме неоценима.
Жидкостный и электролитный баланс: электролиты, такие как натрий и калий, притягивают воду и помогают поддерживать уровень воды в ваших клетках и крови. Этот баланс необходим для правильного функционирования клеток, органов и тканей.
"Электрические сигналы, посылаемые нервами к мышечным клеткам, основаны на движении ионов (заряженных частиц), особенно калия и натрия, через клеточную мембрану. Этот обмен ионами позволяет мышцам сокращаться и передавать нервные импульсы".
Кислотно-щелочной баланс: электролиты помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме. Бикарбонат, в частности, помогает нейтрализовать избыток кислот и поддерживать рН крови на здоровом уровне.
Поддерживающие функции ферментов: ферменты — это белки, которые контролируют химические реакции в вашем организме. Некоторым ферментам для эффективной работы требуются определенные электролиты. Например, ферменты, участвующие в производстве энергии, полагаются на магний в своей работе.
"Много электролитов содержатся в минерельной воде, овощах, фруктах, зелени".
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