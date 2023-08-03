7 типов голода: как контролировать аппетит — советы специалиста

Часто, услышав аромат свежей выпечки, мы тут же хотим перекусить. Запах еды вызывает мнимое чувство голода. Чтобы контролировать аппетит, нужно научиться различать сигналы организма и отличать реальную потребность в еде от ложной. Это первый шаг к осознанному питанию.Современная диетология различает семь типов голода. Каждого из них можно утолить по-своему. Но вовсе не каждый голод должен быть поводом отправиться к холодильнику или заказать десерт в кафе.1. ГОЛОД ЖЕЛУДКАЭто чувство знакомо каждому. Упадок сил, слабость, плохое настроение и легкое головокружение — вот признаки физиологического голода или же голода желудка. Только он опасен для здоровья и требует скорейшего утоления. Проблема в том, что, идя на поводу у урчащего желудка, мы начинаем есть впрок, не можем вовремя остановиться или заполняем желудок вредной едой — чипсами, крекерами, конфетами.Как контролироватьСтарайтесь питаться регулярно небольшими порциями 4-5 раз в день, чтобы не допускать острого чувства физиологического голода. Если вы все же почувствовали его неприятные симптомы, выпейте стакан воды и подумайте, как можно утолить голод с пользой. Вместо фастфуда съешьте яблоко или зеленый салат. Это поможет выиграть время, чтобы приготовить или заказать полноценный обед или ужин. Еда уже готова? Не накидывайтесь на нее! Ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусок.Вне зависимости от скорости потребления пищи мозгу нужно от 15 до 30 минут для подачи сигнала о насыщенииЭто вызвано тем, что энзимы (белки, которые участвуют в передаче этого сигнала из желудка в мозг) вырабатываются лишь спустя некоторое время после начала трапезы. Представляете, сколько лишнего можно съесть за это время!?2. ГОЛОД КЛЕТОКНам хочется лимонада со льдом в летний зной и горячего бульона во время болезни. Клеточный голод — это реакция организма на внутренний дисбаланс или дефицит определенных веществ.Как контролироватьКлеточный голод, как и физиологический, нужно обязательно утолять. Кроме того, зачастую важно найти причину его появления. Если вам постоянно хочется рыбы, возможно, у вас наблюдается дефицит йода. По ночам снится стейк? Стоит проверить уровень гемоглобина в крови.3. ГОЛОД ГЛАЗЛистая меню с картинками, вы хотите заказать каждое блюдо. Зайдя в булочную за хлебом, не можете устоять и покупаете торт со взбитыми сливками. В этом виноват визуальный голод. Вас привлекает аппетитная картинка — красивые десерты, золотистая корочка картофеля фри и так далее. Вид еды провоцирует выброс инсулина, что и обостряет аппетит.Как контролироватьРегулярно утоляйте голод глаз не едой, а приятными видами. Любуйтесь пейзажем во время прогулок в парке, ходите в музеи, разглядывайте альбомы и книги по искусству. Сервируйте стол, даже если собираетесь съесть овсянку на завтрак в полном одиночестве. В яркой тарелке на красивой скатерти даже пресная каша покажется деликатесом. И пирожное в кондитерской не будет таким уж желанным.4. ГОЛОД НОСАМы различаем 10 тысяч запахов и наслаждается ароматом пищи не меньше, чем ее вкусом. Порой аппетит может разыграться от одного благоухания яблочного пирога или жаркого с пряными травами. И вот вы уже съедаете все до последней крошки.Как контролироватьВо время еды концентрируйтесь на аромате блюда, наслаждайтесь им и ешьте неспешно. Окружите себя приятными запахами, например, зажгите аромасвечи с нотами какао, ванили или корицы.5. ГОЛОД РТАЭто желание почувствовать на языке определенную текстуру или вкус: съесть что-то хрустящее или, наоборот, воздушное, сладкое или же острое.Как контролироватьВыбирайте полезный способ унять этот голод. Хочется похрустеть сухариками? Их вполне могут заменить полезные чипсы из морских водорослей или горсть орехов. Тянет на сладкое? Купите не пирожное, а сухофрукты.6. ГОЛОД УМАДиетологи навязывают множество правил от «нужно есть свежие фрукты каждый день» до «рафинированный сахар и мука вредны для здоровья». Попытка соблюсти все рекомендации нарушает гармоничные отношения с едой. Если все время питаться по инструкции, срыв неизбежен.Как контролироватьНельзя делить продукты на вредные и полезные. Старайтесь питаться разнообразно, позволяя себя приятные поблажки. Перестав быть запрещенным, любой продукт теряет ореол привлекательности, и вы избавляетесь от навязчивого желания съесть его.7. ГОЛОД ЭМОЦИЙГорячий круассан напоминает о романтической поездке в Париж, а блины с вареньем — о каникулах у любимой бабушки. Иногда мы едим определенные продукты не ради вкуса, а чтобы испытать эмоции, связанные с ними. Почувствовать любовь, уют, спокойствие, радость.Как контролироватьПопробуйте всколыхнуть приятные воспоминания иначе — пересмотрите фотографии, послушайте любимую музыку или позвоните близкому человеку. Не стоит пытаться с помощью еды взбодриться, разогнать скуку, скрасить одиночество или заглушить тревогу. Еда не лучший способ достижения эмоционального равновесия. Осознать свои пищевые привычки необходимо, чтобы навести порядок и в чувствах, и в меню.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки